L'oroscopo di Corinne: ecco cosa prevedono le stelle

ARIETE : Se battete la fiacca un modo per sconfiggerla è quello di organizzarvi adeguatamente, dedicare le giuste ore al riposo e non andare in tilt per niente! Spunta anche una certa difficoltà nel recuperare quattrini, uno sborso inusitato, un’incavolatura, dei lavoretti da iniziare o ultimare e dei battibecchi in ambito familiare. Quattro ciance con amici avranno invece avranno il potere di rilassarvi. Essendo l’intestino delicatino mangiate in bianco e masticate pianino…

TORO : In piena fermentazione non saprete da dove iniziare a gestire specifiche situazioni, selezionare gli impegni, risolvere problemini, accontentare le esigenze di tanti, mantener fede alle promesse fatte… Eppure, grazie alle innumerevoli risorse e all’innata cocciutaggine, ce la farete a costo di arrivare a sabato depauperati e nervosetti… Nel week end avrete però modo di rilassarvi o concedervi un diletto. Riparatevi dal freddo e contenetevi nel mangiare.

GEMELLI : Se non avete iniziato l’anno in bellezza sappiate che presto avrete modo di riscattarvi e dare un tocco di briosità alla plumbea quotidianità implicita l’opportunità di trascorrere momenti spensierati con una persona carismatica. Una pecca può provenire dal lavoro, da un disturbo da curare o da versamenti che, causa i risaputi aumenti, incidono sul budget. Approfittate dei saldi per rinnovare, risparmiando, il guardaroba e state attenti a non spaccare niente!

CANCRO : Forza e coraggio che tutto è di passaggio anche le grane e i disguidi che eclissandosi cederanno il posto ad una maggior solarità a patto di usare cautela in tutti i settori, selezionare le conoscenze, esigere rispetto, pensare a voi stessi e fregarvene altamente di gente esiguamente intelligente… Una questione intima o materiale andrà risolta in fretta mentre un giovanotto o un anzianotto desterà preoccupazioni. Domenica ideale per andare a gironzolare.

LEONE : La settimana appare scorrevole e lineare a parte un inghippo atto a disturbare la quiete... Giocate bene le vostre carte in fatto di quattrini e professione: certi treni passano raramente e perderli sarebbe imperdonabile… Un neo sarà costituito da perpetui rompiscatole, un leggero acciacco, la propensione a rompere oggetti o un passeggero contrasto col partner. Qualche nativo, inoltre, dovrà prendere una decisione piuttosto delicata. Domenica festaiola.

VERGINE : Non fatevi prendere per fessi, cancellate il malumore e, come per incanto, i giorni sembreranno meno pesanti indipendentemente da alterchi con un tipo tanto zuccone quanto pasticcione… Serate o weekend piuttosto singolari e da dedicare primariamente a ciò che aggrada o agli esseri più cari malgrado subentrino un’incavolatura e una stonatura! Sulla strada guardatevi dagli imprudenti, dai distratti e dai tamponamenti… Sabato e domenica assai piacenti.

BILANCIA : Sembra che le stelle siano abbastanza benevole ma ciononostante non farete salti gioia perché una latente inquietudine vi manderà nel pallone… In un attimo di défaillance però avrete modo di saggiare la veridicità di un’amicizia forse antecedentemente scartata o sottovalutata. Minuto fastidio pertinente denaro, abitazione, attività o necessità di stare accanto ad una persona in difficoltà. Se attendete una sospirata risposta sappiate che prestissimo arriverà.

SCORPIONE : Dubbi o delusioni contrassegneranno un periodo faticoso ma utile al fine di capire chi effettivamente merita la vostra fiducia! Se reputate che la scalogna vi tampini non abbacchiatevi: trattasi unicamente di qualche astro moccioso che si diletta a far apparire tutto così offuscato. Nel focolare delle speranze sta per accendersi la fiamma della riuscita e tante odissee svaniranno lasciando il posto ad una stagione assai singolare. Amica da ringraziare e bellimbusto da inquadrare.

SAGITTARIO : Diverse cosine subiranno rallentamenti inducendovi a sbuffare rendendo impossibile fare programmi a breve scadenza causa impedimenti esulanti dalla vostra volontà. L’opposizione di Marte origina incognite materiali o sentimentali, necessità di riesaminare un rapporto interpersonale, improvvisate, rivalità, chiamate inaspettate, buffi incontri e contiguità con medici o vigili. Apprestatevi altresì ad un sabato agitato e ad uno stordente comunicato.

CAPRICORNO : Una botta di tranquillità è ciò che ci vorrebbe per rendervi meno incavolati e più pimpanti però il periodo appare tosto e far leva sulle celate risorse è l’unica maniera per evitare che il malumore abbia il sopravvento…. Poi non essendo sempre di luna dritta meglio lasciarvi stare in giorni no veramente dichiarati attendendo che i fumenti siano evaporati… Nel contempo riceverete una missiva o un invito, rivedrete una persona cara e dovrete sostenere una spesa.

ACQUARIO : Se abbacchiati, grazie anche al supporto della Luna che il 21gennaio si fa piena nella vostra costellazione, vi tirerete su una costola, riscoprendo uno sbocciar di tenere emozioni… L’essenziale sarà credere in voi e guardare avanti anche quando sembra esserci poco da vedere. Contestazioni casalinghe o professionali sostenute dallo stress e da un essere petulante. Effettuerete un acquisto conveniente mentre una missiva vi confonderà. Borbottii intestinali.