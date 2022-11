Benna, “Per un pugno di Libri”, ultimi giorni per iscriversi

Ultimi giorni per iscriversi alla gara letteraria ispirata alla celebre trasmissione televisiva “Per un pugno di Libri”, in programma venerdì 25 novembre.

La gara sarà incentrata sul libro “La Salita dei Giganti” scritto da Francesco Casolo che racconta la storia della Famiglia Menabrea.

Due squadre, composte da almeno cinque giocatori, si confronteranno in una serie di giochi letterari con prove su tematiche generali legate a famosi testi ed in particolare all’opera selezionata. Le due compagini partecipanti si sfideranno in diverse manches come “Le relazioni spericolate”, “Per chi suona la campanella”, “L’identikit”, Fuori gli autori” e molte altre.

Durante la serata, anche il pubblico sarà coinvolto con alcuni giochi a premi, sempre inerenti testi letterari.

La serata sarà anche l’occasione per incontrare, conoscere e dialogare con l’autore del libro Francesco Casolo che interverrà personalmente.

Per informazioni ed iscrizioni è possibile mandare una mail a bibliobenna@libero.it oppure contattando Paola al 3714467650, all’atto dell’iscrizione verrà consegnato il regolamento del gioco. Le iscrizioni verranno chiuse venerdì 18 novembre. Si ricorda che è possibile iscriversi anche singolarmente, verranno poi in seguito formate le squadre.

Le due biblioteche già in passato avevano proposto una serata “Per un pugno di libri” è l’iniziativa aveva riscosso un buon successo di pubblico.

L’evento, proposto dalle Biblioteche Civiche di Benna e Verrone, fa parte di un’iniziativa che prevede l’organizzazione di due serate (una per ciascun paese) dedicate alla cultura letteraria, la prima, appunto, prevista a Benna e la seconda ospitata da Verrone in primavera e che verrà dedicata ad un’altra opera ancora in fase di definizione. Tali iniziative, facenti parte di un progetto di divulgazione della lettura accompagnata dalla conoscenza del nostro territorio, hanno incontrato anche il parere favorevole della Fondazione Cassa di Risparmio che ha ritenuto l’idea meritevole di un contributo.

L’appuntamento è quindi per venerdì 25 novembre alle ore 21 presso il Salone Sport e Folclore di Viale delle Viare Lunghe a Benna.