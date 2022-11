Boom di visitatori a Sordevolo, promossa a pieni voti la nuova location del Mercatino degli Angeli FOTO e VIDEO

Esperimento riuscito a Sordevolo. Piace la nuova location del Mercatino degli Angeli, giunto alla 20° edizione: non più il centro del paese ma l’Anfiteatro, l’area utilizzata quest’anno per la messa in scena della Passione di Sordevolo, con tanto di scenografia allestita e adattata al contesto natalizio, a cornice delle casette in legno tipiche della manifestazione. Un modo per unire e valorizzare ancora di più due storiche tradizioni molto sentite dalla comunità del paese.

Come confermato dagli organizzatori, la novità dell’edizione 2022 è totalmente riuscita: tantissimi i feedback e gli apprezzamenti positivi, condivisi dai numerosi visitatori che, dalla mattinata di oggi, 13 novembre, hanno deciso di darsi appuntamento a Sordevolo per prendere parte ad uno degli eventi prenatalizi più apprezzati dall’intero territorio.

Di seguito le parole del presidente dell’Associazione del Teatro Popolare di Sordevolo Stefano Rubin Pedrazzo.