Giornata internazionale delle Lingue dei Segni, monumenti e palazzi si illuminano di blu

Istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite la Giornata internazionale delle Lingue dei Segni che cade il 23 settembre, ricorda, ogni anno, la necessità di riconoscere, promuovere e proteggere le oltre 200 differenti lingue dei segni nel mondo. La risoluzione dell’Onu le equipara agli idiomi nazionali parlati e scritti mirando a proteggere la diversità linguistica e a sollecitare un’educazione di qualità in un’ottica bilingue (lingua dei segni e lingua nazionale), al fine di garantire il pieno sviluppo e la piena realizzazione dei diritti umani delle persone sorde.

A Torino, per l'occasione, la Mole Antonelliana si colorerà di blu per celebrare la Giornata, come altri monumenti o luoghi istituzionali di numerose città italiane.

Le scuole per sordi, un tempo numerose, sono attualmente presenti solo in alcune città italiane e una di queste si trova a Cossato (Biella) che da anni ha dato vita al progetto di bilinguismo “Lingua Italiana -Lingua dei Segni Italiana (LIS)” per l’integrazione dei bambini sordi nella scuola comune, con l’obiettivo di dare pari opportunità a sordi e udenti. Nel 2020, è nato a Roma il primo liceo sportivo per sordi in Italia, con classi miste, alunni udenti e non udenti, e docenti specializzati in collaborazione con il Comitato Paralimpico.