Biella, Paolo Bricco presenta libro su Adriano Olivetti

Amici della Biblioteca e Biblioteca Civica di Biella organizzano per venerdì 23 settembre, alle 18.30, un evento da non perdere presso la Sala Mostre del Lanificio Maurizio Sella (via Corradino Sella 10 Biella). Paolo Bricco presenta il suo volume Adriano Olivetti un italiano del Novecento (Rizzoli), dove Pietro Sella dialogherà con l’autore; Anna Bosazza introduce l’evento. Incontro a cura di Davide Gamba (Libreria Mondadori – Ivrea).