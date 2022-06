Incidente al pulmino, grave un 11enne ricoverato a Bergamo

Nel drammatico incidente nel quale ha perso la vita un 12enne di una società sportiva domenica sera, sono rimaste coinvolte in tutto 8 persone.

Un ragazzino di 11 anni è stato ricoverato in Codice rosso al Papa Giovanni XXIII di Bergamo. E' stato trasportato da un'eliambulanza con un grave trauma cranico e una grave ferita ad un arto. Un altro 11enne, con un uomo di 45 anni e una donna sono invece stati ricoverati in Codice Verde a Magenta.

Un uomo di 41 anni è stato trasportato in Codice Verde a Novara, mentre un 46enne e un 11enne sono stati medicati sul posto e non ospedalizzati. Sul drammatico ribaltamento del pulmino che rientrava da un torneo a Viareggio, indaga la Polizia stradale di Novara, che ha competenza per quel tratto di autostrada A4.