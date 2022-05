E' di Giulia Chiaramonte la copertina del libro "Il cuore" della Maestra Billa

Venerdì 3 giugno alle 17 a Palazzo Ferrero, verrà presentato il libro "ll cuore" di Bertilla Bertesina (Maestra Billa), casa editrice Segnidartos.

Responsabile del progetto è la professoressa Deborah Albini.

Hanno collaborato per le illustrazioni le studentesse e gli studenti delle classi II H, II F, IV H e V H del Liceo “G. e Q. Sella” (Liceo Artistico) di Biella; delle classi II A e II A/B del Liceo Artistico "Ambrogio Alciati" di Vercelli-Trino guidate dalla prof.ssa Isabella Vitti.

Per la traduzione in lingua inglese: il gruppo di lavoro formato dagli studenti di V H in unione con la maestra Bertilla Bertesina. La copertina vincitrice del concorso è creata dalla studentessa Giulia Chiaramonte.