“Ascolta il tuo cuore, esso conosce tutte le risposte…”, P.Coelho

La trama dell’Alchimista del noto scrittore brasiliano Paulo Coelho si dipana come un viaggio iniziatico, in cui le varie situazioni che il protagonista affronta e incontra, fungono da step per la sua evoluzione, gradini esistenziali attraverso cui la sua anima e la sua coscienza diventano via via più sapienti, verso un cammino esperienziale che ciascun uomo dovrebbe poter percorrere. Il pastorello incontrerà un anziano saggio che lo aiuterà nel suo percorso di realizzazione personale, utilizzando il mondo della natura e dei paesaggi come metafora di vita. Sulla simbologia del segreto esistenziale hanno parlato in molti: poeti soprattutto, scienziati e medici, ma qui il vero discorso è affidato appunto all’Alchimista…autentico protagonista un po’ eroe, un po’ anti-eroe, della storia. Nelle nostre vite, l’alchimia può essere interpretata in tanti modi diversi, ma sostanzialmente si sostanzia in una condizione dell’essere umano votato a contemplare la natura, se stesso, o altro su cui intende intervenire, plasmare, attraverso metodi personali o creati. E tu quale alchimia vuoi inventare per rendere migliore la tua vita? Non è necessario recarsi in luoghi lontani, affrontare mille peripezie, perché il viaggio avviene sempre, prima di tutto, dentro di sé; la ricerca delle mete, dei sogni, dei desideri da raggiungere o perseguire ha in comune lo stesso identico punto di partenza: il proprio cuore, perché come suggerisce lo scrittore attraverso le pagine, le righe, del suo romanzo, il cuore e lui solo, conosce tutte le risposte. L’importante è porsi le giuste domande e finalizzare il percorso in modo da non dover spendere tempo o peggio, sprecare energie, per comprendere solo alla fine che in realtà abbiamo sbagliato strada… E allora cerchiamo di cogliere quelle “corrispondenze” o anche “ coincidenze” che il mondo ci pone dinnanzi, “segreti che solo è possibile captare riscoprendo un Linguaggio Universale fatto di coraggio, di fiducia e di saggezza che da tempo gli uomini hanno perso, dimenticato o smarrito sul fondo della propria anima”.

INVITO ALLA LETTURA

Nel taccuino dei pensieri, richiama alla memoria tutti quegli episodi in cui hai sentito salire un intuito dal profondo della tua essenza; alcuni la chiamano sensazione di pancia e molti consigliano di seguirla nei momenti più pericolosi della nostra vita, in cui il rischio di sbagliare è alto! Leggi alcune pagine del libro L’Alchimista e scopri se anche tu sei capace di sfruttare ciò che arriva da dentro come ha fatto il pastorello o trascuri le tue innate capacità interiori… Annota le righe più significative del testo che ti hanno aiutato e prendi lo spunto necessario per affrontare situazioni simili, magari rileggendole per acquisire la forza necessaria a comprendere come sfruttare i tuoi punti di forza… Buona lettura!