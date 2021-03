Pettinengo, operativa la connessione fibra ottica

Il comunicato del sindaco Gianfranco Bosso: "Si informa che da qualche giorno può essere resa operativa la connessione fibra ottica nell’area del comune di Pettinengo. Per poter accedere al servizio bisogna agire come segue: Andare sul sito www.openfiber.it

Uscirà una schermata dove si dovrà cliccare il comune di residenza (in questo caso Pettinengo), l’indirizzo e il numero civico. Ci possono essere due opportunità: che quell’abitazione sia connessa o che non sia ancora stata raggiunta dalla connessione. Nel caso sia connessa, in basso ci sono una serie di operatori dei quali, cliccandoci sù, si possono vedere le condizioni di allacciamento e costi mensili.

Dopodichè una volta scelto l’operatore lo si contatta per l’eventuale collegamento. Nel caso di non connessione, per ora, questo collegamento non è ancora consentito. Ci auguriamo che questa opportunità possa consentire ai cittadini di Pettinengo un rapido ed efficace utilizzo di internet in un momento, per altro, particolarmente complicato della nostra vita quotidiana".