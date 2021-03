A Candelo si inaugura il nuovo punto: ecco i primi vaccinati al Polivalente

Domenica è stato il primo giorno di rodaggio per il nuovo polo vaccinale di Candelo, realizzato nei locali del Polivalente. Ieri quasi 200 vaccinazioni, in occasione dell'inaugurazione ufficiale del nuovo punto, alla quale hanno preso parte anche il direttore generale dell'ASL Biella Diego Poggio.

“Grazie alla collaborazione concreta di amministrazione, ASL Biella e Protezione Civile, l'avvio è stato davvero molto positivo – spiega il sindaco Paolo Gelone sui suoi canali social - I primi riscontri sono molto positivi, sia da parte dei sanitari presenti sia da parte degli utenti. Da oggi, il nuovo punto vaccini parte a regime con quasi 250 vaccinazioni al giorno, di utenti non solo di Candelo ma da tutto il Biellese”.

L'assessore Michele Ansermino ha voluto ringraziare personalmente i volontari della Protezione Civile “che hanno dato la loro disponibilità per favorire una gestione il più possibile ordinata supportando attivamente l'ASL nell’accoglienza degli utenti”. L’assessore alle Politiche Sociali Selena Minuzzo ha così commentato: “Il nostro quotidiano obiettivo è di supportare i nostri cittadini, cercando, ogni giorno e in ogni azione, di agire per il bene della collettività”.