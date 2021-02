Domani dalle 18,30 in diretta da Sanremo ‘L’altro Red Carpet’, tutto quello che accadrà e non accadrà al Festival

Sanremo è Sanremo ed il Festival è il Festival. Quest’anno però al netto delle canzoni, che saranno canzoni, il resto sarà di certo diverso, a tratti molto diverso.

Il lunedì sera il nostro Gruppo Editoriale ha sempre prodotto una lunga ed unica diretta video sul Red Carpet, che di fatto apriva il Festival della Canzone Italiana di Sanremo.

Lo facciamo anche quest’anno con ‘L’altro Red Carpet’, creando un ‘nostro red carpet’ con il format in diretta video condotto da Federico Marchi che vuole portare a tutti coloro che lo seguiranno la vera atmosfera di quest’anno a Sanremo tra ricordi e prospettive.

Avremmo ospiti cantanti che hanno partecipato al Festival, speaker radiofonici da sempre presenti in città per radio nazionali e locali, rappresentanti della politica e della vita economica della città, nonché cittadini e curiosi.

Trasmetteremo in diretta dal cuore di Sanremo con due aree di ripresa, andando poi nei luoghi dove il Festival ha vissuto la sua storia come l’Ariston, piazza Bresca, il Victory Morgana Bay ecc.

Per chi vuole vivere Sanremo, anche in questa versione così suggestiva l’appuntamento è per lunedì 1 marzo ore 18,30 sulla home page del quotidiano della nostra rete Sanremonews e sulla Pagina Facebook. Chi vorrà potrà commentare ed intervenire in diretta sui social.