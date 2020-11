Biella - “Un minuto vale oro – Chiamarsi accorcia le distanze”

Una raccolta fondi per far sì che i detenuti possano continuare ad avere contatto con i famigliari. Con questo obiettivo le Associazioni del Tavolo Carcere di Biella, in collaborazione con la Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, promuovono l’iniziativa “Un minuto vale oro – Chiamarsi accorcia le distanze”. Nel corso del lockdown dello scorso marzo, una raccolta fondi interna alle Associazioni aveva garantito la disponibilità di oltre 9mila minuti di telefonate per gli ospiti della Casa circondariale di Biella.

Minuti importanti, fondamentali, per il benessere della popolazione reclusa, per i famigliari e per gli operatori che a vario titolo operano all’interno del sistema carcerario. A seguito dell’ultimo DCPM, sono stati nuovamente sospesi i colloqui con i famigliari e l’urgenza di aiutare chi non riesce a coprire con i suoi risparmi l’acquisto di una Sim telefonica è tornata con prepotenza.

Per questo motivo, le Associazioni del Tavolo Carcere di Biella promuovono una raccolta fondi con l’obiettivo di aiutare chi in questo momento non riesce a coprire le spese telefoniche non potendo così avere contatti con l’esterno.

È possibile donare all’Iban di Caritas Biella indicando la causale “Un minuto vale oro”. Per informazioni contattare Marina (3494705168).

Per donazioni: Diocesi di Biella – Caritas diocesana – IBAN IT50A0609022300000024263629