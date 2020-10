La Biellese vince di misura in Eccellenza nella giornata dei rinvii

La settima giornata di Eccellenza è stata falcidiata da un grande numero di partite rinviate che hanno impedito al torneo di produrre le emozioni di sempre. Sono ben 5 infatti le gare posticipate questo turno compreso il match fra Fulgor Ronco Valdengo e Borgovercelli. Difficile ipotizzare quando potranno essere rigiocate in quanto, da domani, il nuovo Dpcm impedirà ai dilettanti di prendere parte a manifestazioni sportive per quasi un mese.

La Biellese gioca questo turno in casa contro la Borgaro Nobis 1965 e porta a casa i tre punti passando di misura per 2 a 1. La testa della classifica dista ancora 6 punti ma il campionato resta ancora lungo e sicuramente darà occasione ai bianconeri di avvicinarsi al primo posto.

Risultati del settimo turno:

Accademia Borgomanero vs Calcio Settimo rinviata

Doufour Varallo vs Aygreville Calcio rinviata

Fulgor Ronco Valdengo vs Borgovercelli rinviata

La Biellese vs Borgaro Nobis 1965 2 a 1

La Pianese vs Venaria Reale rinviata

Pro Eureka vs Alicese Orizzonti rinviata

RG Ticino vs Città di Baveno 1908 2 a 1

Stresa Sportiva vs L.G. Trino 2 a 0

Verbania vs Oleggio Sportiva rinviata

Classifica:

Stresa Sportiva 16

Aygreville Calcio 15

RG Ticino 14

Venaria Reale 13

La Pianese e Borgaro Nobis 12

Verbania e La Biellese 10

Oleggio Sportiva e Città di Baveno 1908 7

L.G. Trino e Accademia Borgomanero 6

Doufour Varallo 5

Borgovercelli e Pro Eureka 4

Fulgor Ronco Valdengo, Alicese Orizzonti e Calcio Settimo 3