NuovaMente a Biella, è possibile scoprire cosa è successo al Titanic attraverso i numeri?

L’associazione culturale NuovaMente organizza la conferenza “ I misteri e la numerologia del Titanic” con i relatori Ada Piccaluga e Claudio Bossi giovedì 1 ottobre alle ore 21,00 presso la sala conferenze di via Candelo 1 a Biella con prenotazione obbligatoria (telefonare 3470537574) e per i non associati possibilità di usufruire della tessera Smart valida per il singolo evento e come acconto sulle tessera annuale.

La conferenza sarà rivolta agli appassionati della storia del Titanic ma anche agli studiosi di numerologia. È attraverso l’interpretazione di questa pseudo-scienza che i due autori hanno sviluppato la storia di quel tristemente famoso transatlantico, cercando di capire se in qualche modo i fatti accaduti furono poi riconducibili ai verdetti della numerologia. Infatti i “numeri” parrebbero confermare che il destino del Titanic era già segnato.

Claudio Bossi, riconosciuto esperto internazionale della storia del Titanic e la scrittrice e numerologa di professione Ada Piccaluga, entrambi di Varese, tratteranno questa conferenza dedicata alla saga della celebre nave. Ma come in un thriller che si rispetti, niente è come sembra. Forse perché, appunto, tutto era predestinato, e la verità sull’affondamento della nave è più vicina di quanto si pensi.

Le conferenze si terranno seguendo le disposizioni Anti-Covid, termo scanner e igienizzante all’ingresso, distanziamento e con le mascherine durante la conferenza. Inoltre tutti i partecipanti dovranno firmare la disposizione del Decreto n.68 del 13.6.2020.