Sella lancia Smartika, nuova piattaforma di prestiti tra privati in modalità open banking

La società di P2P lending del gruppo Sella lancia il nuovo servizio che consente ai prestatori di indicare una preferenza nelle categorie di progetti da finanziare Smartika, società del gruppo Sella e la prima a operare in Italia nel settore del peer-to-peer lending, lancia una nuova piattaforma per i prestiti online tra privati, la prima ad essere sviluppata totalmente in cloud e basata su tecnologie innovative in modalità open banking. La piattaforma è anche la prima che consente ai prestatori di indicare la propria preferenza in relazione alla categoria di progetti che si vogliono finanziare, come ad esempio “Ristrutturazione e risparmio energetico”, “Spese per esigenze familiari” oppure “Università e formazione”.

La registrazione alla piattaforma avviene in pochi minuti e il contratto può essere firmato digitalmente attraverso la “one time password” che il cliente riceve sul proprio numero di telefono. I richiedenti, a questo punto, possono inoltrare una richiesta di finanziamento per un importo massimo di 15.000 euro con risposta immediata dell’esito preliminare della richiesta. È possibile anche effettuare una simulazione preventiva del prestito che si vuole richiedere di modo da conoscere la rata finale, semplicemente selezionando l’importo e la durata desiderati. I prestatori, come detto, possono indicare una propria preferenza rispetto ad una specifica categoria di progetti da finanziare: si potrà quindi decidere se aiutare un altro privato nel ristrutturare la propria casa e renderla ecosostenibile o, ancora, aiutare un professionista che ha necessità di un corso di formazione per la propria attività.

Chi decide di investire sulla piattaforma viene guidato nella selezione del mercato più adatto alle proprie esigenze anche in relazione ai tassi di rendimento che si desidera ricevere. Attualmente i prestatori sulla piattaforma di Smartika sono oltre 5.800 e dal 2008 sono stati erogati oltre 5.700 prestiti per un totale di circa 31 milioni di euro.

“Smartika vuole essere sempre più attenta alle esigenze dei propri clienti – afferma Rosy Alaia, Ceo di Smartika – Abbiamo colto questa opportunità di rinnovamento dell’esperienza del cliente utilizzando al meglio quanto ad oggi disponibile a livello di innovazione tecnologia, per consentire flessibilità e un miglioramento continuo dell’utilizzo della piattaforma, necessari per fare la differenza sul mercato. Smartika aiuta quegli investitori alla ricerca di rendimenti alternativi a investire in progetti concreti di altre persone, attraverso una piattaforma solida, affidabile e trasparente”.

La nuova soluzione è stata sviluppata da Smartika, in collaborazione con Centrico, la società di tecnologia e servizi Bpo del gruppo Sella, con la piattaforma di open banking Fabrick e con Quid Informatica, fornitore di Qinetic, innovativo prodotto per la gestione dei processi del credito, che costituisce la piattaforma operativa ed amministrativa.