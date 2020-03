A Sandigliano concluso il viaggio “Dalle Alpi all’oro della Bessa”

A fine gennaio si è concluso il progetto del Comune di Sandigliano “Dalle Alpi all’oro della Bessa”, che ha coinvolto tutte le classi della scuola primaria ed i loro insegnanti.

L’argomento è stato illustrato con bellissime immagini, alcuni filmati e parti narrate, che hanno spiegato la vera storia dello sfruttamento aurifero da parte dei Romani e le vicissitudini geologiche e storiche che hanno reso famoso il territorio della Bessa Biellese. Alla fine del viaggio virtuale all’epoca romana una sorpresa: la bella esposizione di alcuni materiali dimostrativi e, per la gioia di tutti i bambini, una simbolica “pepita d’oro”.

"Ancora una volta il progetto ha avuto come docente Tiziano Pascutto, l’esperto più amato dai bambini. - racconta il consigliere comunale Matteo Zavattaro - Lo ringraziamo per la preziosa collaborazione, la passione e la pazienza con cui, annualmente, partecipa ai nostri progetti, e per l’entusiasmo che sa trasmettere a tutti i nostri bambini".