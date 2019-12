Medaglia d'oro a oltre 150 bambini delle scuole per il corso di sicurezza stradale FOTO

Il concorso di educazione alla sicurezza stradale ha coinvolto oltre 150 bambini. Si avvia alla conclusione il percorso educativo volto alla sicurezza stradale dedicato da Federcarrozzieri e dal circuito nazionale delle carrozzerie d’eccellenza, Mio Carrozziere ai quasi 500 allievi di Biella, Verrone e Santhià.

Stamane nella sala del consiglio comunale di Palazzo Oropa, alla presenza del sindaco Claudio Corradino, si è svolto il momento delle premiazioni con coinvolti oltre 150 bambini. L'evento ha visto il patrocinio della Città di Biella.

“Un successo aspettato - dichiara Gabriella Bessone, assessore all’Istruzione di Biella -. I bimbi hanno risposto con entusiasmo agli stimoli proposti dai professionisti di Mio Carrozziere che hanno proposto il gioco. La collaborazione con il Corpo di Polizia Urbana e con l’infaticabile corpo docente delle scuole coinvolte, XXV Aprile e Carducci, sono stati ammirevoli. I bimbi, che dire? Ci stupiscono ogni giorno di più per la loro capacità di assorbire ogni nuovo stimolo, farlo proprio e condividerlo con chi amano e vivono. A noi amministratori, il piacevole compito di assecondare e favorire collaborazioni positive e di crescita come questa”.

Sorrisi e risate da parte di tutti i bambini che hanno partecipato, tanti di loro hanno portato le altre medaglie guadagnate durante il periodo del progetto e, ad applaudirli, c'erano molti genitori orgogliosi. Le mamme e i papà hanno assistito per tutto il tempo e ascoltato le risposte sempre corrette dei ragazzi in un momento di gioco avviato appena prima dell'inizio ufficiale della premiazione.

Incidere sulle abitudini necessita di tempo. Il progetto Viaggio sicuro. Viaggio allacciato ha concesso un mese intero. Un mese nel quale ogni giorno il lavoro costante dei docenti e quello complice delle famiglie ha lavorato per abbattere ogni barriera. I bimbi hanno giocato e imparato ad essere autonomi, provvedendo da soli alla propria sicurezza specie in auto, a saper controllare il loro muoversi con ogni mezzo essendo vigili sull’applicazione delle buone pratiche anche da parte degli adulti che li accompagnano. Un’inversione di ruoli e un’acquisizione costante di competenze e consapevolezza che ha indotto i bimbi ad essere in continua allerta. Qualunque situazione potrebbe compromettere la loro sicurezza: chiunque può esserne involontariamente artefice.

“La risposta delle comunità che aderiscono al progetto Viaggio allacciato - sostiene Davide Galli, presidente nazionale di Federcarrozzieri -, ci induce a non demordere. Ci consola degli investimenti che le aziende locali hanno messo generosamente a disposizione. Ci fa però capire, più di ogni altra cosa, che lavorare nella prevenzione e nell’informazione è necessario. I bimbi sono uno specchio delle abitudini delle famiglie, del mondo nel quale abitano. Il report nazionale dei risultati dei bimbi prima del progetto è di classe che viaggiano in auto con una media del 30% di bimbi allacciati nei seggiolini appositi. Spesso viaggiano con sedute inappropriate o addirittura pericolose per le loro dimensioni. Più spesso viaggiano senza protezione alcuna.Abbiamo incontrato amministrazioni illuminate. Siamo pronti a proseguire con loro un lavoro che prosegua con adulti di target diversi cui proporremo momenti di riflessione e di servizi gratuiti che siamo certi apprezzeranno nel quotidiano”.