Computer quantistici e servizi satellitari: a Pralungo un incontro con Marco Secco

Il funzionamento dei computer quantistici, le prospettive per la sicurezza dei dati e il ruolo dei satelliti nella vita quotidiana saranno al centro del quarto incontro della rassegna «Tecnologia e sicurezza informatica in biblioteca», in programma venerdì 16 ottobre alle 20.45 alla Biblioteca comunale di Pralungo.

A condurre la serata sarà Marco Secco, concittadino di Pralungo, Risk Management Analyst e Cybersecurity Strategic Advisor. L’iniziativa è promossa dal Comune e dalla Biblioteca comunale, con il supporto dell’Unione Montana Valle Cervo La Bursh.

La prima parte illustrerà, attraverso esempi e immagini e senza ricorrere a formule, le differenze tra computer quantistici e tradizionali. Saranno spiegati i problemi ai quali questa tecnologia potrebbe offrire una risposta e le ragioni degli investimenti da parte di governi, enti di ricerca e grandi aziende.

Tra le applicazioni in programma, la simulazione delle molecole per lo studio di farmaci, la ricerca di nuovi materiali e l’ottimizzazione di reti, trasporti e portafogli finanziari. Saranno distinte le prospettive concrete dalle promesse commerciali, chiarendo perché un computer quantistico non sia semplicemente una versione più veloce delle macchine oggi in uso.

Un approfondimento riguarderà le possibili conseguenze per la protezione dei dati bancari, dei messaggi e dei documenti. Si parlerà dei cambiamenti attesi, dei soggetti interessati e dei tempi, con attenzione anche alle imprese del territorio.

La seconda parte sarà dedicata ai servizi satellitari: dalle previsioni meteorologiche alla navigazione, fino al contributo alla sincronizzazione dei sistemi di pagamento e di comunicazione, che richiedono riferimenti temporali precisi.

Il programma comprende inoltre le trasformazioni del settore aerospaziale, con satelliti più piccoli, costellazioni sempre più numerose, costi di lancio inferiori rispetto al passato e sviluppo di servizi commerciali. Saranno presentati gli operatori coinvolti e il ruolo dell’Italia e del Piemonte.

L’appuntamento è rivolto ad appassionati di tecnologia, imprenditori, professionisti, studenti e a chi desidera approfondire questi temi. L’ingresso è libero e gratuito. Maggiori informazioni sul sito www.comune.pralungo.bi.it.