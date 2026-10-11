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COSTUME E SOCIETÀ | 11 ottobre 2026, 10:17

Transumanza a Casapinta, le mucche tornano a valle FOTO e VIDEO

Transumanza a Casapinta, le mucche tornano a valle - servizio di Claudio Nicola

Transumanza a Casapinta, le mucche tornano a valle - servizio di Claudio Nicola

Le mucche attraversano di notte le vie di Casapinta, di ritorno dagli alpeggi. Le immagini del video di Claudio Nicola documentano il passaggio delle mandrie, che con l’autunno lasciano i pascoli montani al termine della stagione estiva.

È la transumanza, il trasferimento stagionale del bestiame tra la montagna e le zone a quote più basse. Nella tarda primavera gli animali salgono agli alpeggi, dove trascorrono i mesi estivi; con l’arrivo della stagione fredda compiono il percorso inverso. Una pratica che permette agli allevatori di utilizzare i pascoli in quota durante il periodo favorevole.

Nel Biellese questa attività ha contribuito per secoli allo sviluppo dell’economia pastorale e alla formazione del paesaggio alpino. A conservarne la memoria è l’Ecomuseo della transumanza di Barbato, nel territorio di Valdilana, che racconta la storia dei mandriani e dei loro spostamenti tra montagna e pianura.

G. Ch.

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