Transumanza a Casapinta, le mucche tornano a valle FOTO e VIDEO

Le mucche attraversano di notte le vie di Casapinta, di ritorno dagli alpeggi. Le immagini del video di Claudio Nicola documentano il passaggio delle mandrie, che con l’autunno lasciano i pascoli montani al termine della stagione estiva.

È la transumanza, il trasferimento stagionale del bestiame tra la montagna e le zone a quote più basse. Nella tarda primavera gli animali salgono agli alpeggi, dove trascorrono i mesi estivi; con l’arrivo della stagione fredda compiono il percorso inverso. Una pratica che permette agli allevatori di utilizzare i pascoli in quota durante il periodo favorevole.

Nel Biellese questa attività ha contribuito per secoli allo sviluppo dell’economia pastorale e alla formazione del paesaggio alpino. A conservarne la memoria è l’Ecomuseo della transumanza di Barbato, nel territorio di Valdilana, che racconta la storia dei mandriani e dei loro spostamenti tra montagna e pianura.