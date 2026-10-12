A Masserano lo spettacolo Chocolat le Roi in abiti primo ‘900 FOTO

Domenica 18 ottobre, dalle 15 alle 18, Palazzo dei Principi a Masserano ospiterà “Chocolat le Roi”, un evento dedicato alla storia del cioccolato, raccontata attraverso scene teatralizzate, danze d’epoca e degustazioni. I partecipanti saranno accompagnati in un percorso in abiti dei primi del Novecento, tra storia, cultura e tradizioni legate al cacao.

L’iniziativa si svilupperà in diverse stanze e ambienti del palazzo, con una cronistoria che partirà dalle origini del cacao e dalle tecniche di produzione degli Aztechi, seguendone il percorso fino all’arrivo in Savoia.

Il viaggio proseguirà in Piemonte, tra Settecento e Ottocento, per raccontare come veniva prodotto e commerciato il cioccolato in quel periodo, fino alla nascita del gianduiotto, uno dei prodotti simbolo della tradizione dolciaria piemontese.

Non mancheranno momenti dedicati agli aspetti più poetici del cioccolato, con un finale ispirato a Le golose di Guido Gozzano.

A dare movimento e colore alla visita saranno anche le danze di società dell’epoca rappresentata, tra valzer figurati, contraddanze e quadriglie. Il pubblico sarà coinvolto direttamente in una danza, per vivere in prima persona le atmosfere del periodo e conservare un ricordo dell’esperienza.

L’evento sarà replicato più volte nel corso del pomeriggio e si concluderà con una degustazione di cioccolato accompagnato da un liquore prodotto da un artigiano locale.