Piogge diffuse e prime nevicate sul Piemonte: analisi e previsioni per il fine settimana (foto di repertorio)

Ieri, 8 ottobre, una vasta area depressionaria di origine nordatlantica ha causato sul Piemonte un marcato peggioramento del tempo a partire da metà pomeriggio con persistenti correnti umide e perturbate da nordest negli strati medio-bassi dell’atmosfera che, ruotando attorno al minimo depressionario, hanno determinato precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, che sono risultate localmente forti o molto forti nel corso della serata sul Piemonte occidentale e meridionale, con cumulate significative. Lo riporta Arpa Piemonte sul proprio sito web.

I fenomeni più intensi sono stati registrati nel pomeriggio nell’Alessandrino, al confine con la Liguria (68 mm in tre ore a Capanne di Marcarolo). Piogge molto forti hanno colpito in serata l’Astigiano: sono stati registrati 61 mm in un’ora e 86 mm in tre ore a Montaldo Scarampi e 70 mm in tre ore nella stazione di Asti Tanaro. Nelle restanti aree della regione l’intensità delle piogge è stata moderata (su Cuneese e Torinese) o lieve.

Le piogge hanno determinato nella notte modesti e temporanei incrementi di livello dei corsi d’acqua, in particolare sul reticolo idrografico secondario, con valori lontani dalla soglia di guardia. Nell’Astigiano sono stati segnalati locali allagamenti e cadute di alberi.

Nel contesto perturbato descritto si segnala la prima comparsa della neve nella giornata di mercoledì, oltre i 2600 m sulle zone di confine di Alpi Graie e Alpi Cozie nord di confine. Nella serata di giovedì si sono registrate le prime nevicate più significative della stagione autunnale. I quantitativi maggiori si sono registrati in Val Susa, dove la quota neve è scesa localmente fino a 1700-1800 metri, con accumuli di circa 20-30 cm oltre i 2000m di quota. Altri quantitativi importanti si sono registrati al Colle dell’Agnello (2650m circa) in Valle Varaita, dove sono caduti 40 cm di neve. Sui restanti settori alpini, dove le precipitazioni sono state meno intense, le nevicate sono state più scenografiche con valori inferiori ai 5 cm oltre i 2500-2700m.

I dati meteorologici in tempo reale sono consultabili sull’app Meteo3R o sul sito di Arpa Piemonte.

L’evoluzione meteo per il pomeriggio odierno vedrà la circolazione depressionaria traslare verso sud, favorendo così il passaggio a condizioni più stabili sul Piemonte, in un contesto caratterizzato da nuvolosità variabile alternata a parziali schiarite, con al più isolati piovaschi limitati alle vallate alpine ed appenniniche. Da domani pomeriggio le schiarite risulteranno via via più estese. Le condizioni di stabilità che andranno a caratterizzare il tempo sul Piemonte nel corso di questo fine settimana e ad inizio della prossima favoriranno la formazione di foschie e locali banchi di nebbia sulle pianure centro-orientali nelle ore più fredde.