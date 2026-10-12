Biella Next sfiora i supplementari: l’ultimo tap-in non entra

Sconfitta di misura per la Serie C di Biella Next, battuta in casa dalla San Bernardo Campus Piemonte per 85-87 al termine di 40 minuti combattuti, decisi dall’errore sull’ultimo tentativo di pareggio.

Gli ospiti partono forte e si portano subito sul +11 (3-14), prima della reazione rossoblù, sostenuta dalle triple di Altavilla. Il primo quarto si chiude sul 26-29. La seconda frazione procede in equilibrio: Cena realizza canestri preziosi e mantiene i padroni di casa a contatto con gli avversari, sul 47-50 all’intervallo.

Al rientro dagli spogliatoi Campus allunga con i punti di Rana e raggiunge il massimo vantaggio di +13 (61-74) a inizio quarto periodo. Biella risponde con Blair (18 punti), che guida la rimonta insieme alle giocate di Valente e alla precisione nei momenti decisivi di Cena e Altavilla, entrambi a quota 15. I rossoblù recuperano lo svantaggio e completano il sorpasso sull’83-82 a due minuti dalla sirena.

Nel finale punto a punto, Reinten (22 punti) riporta avanti gli ospiti sull’85-87. A un solo secondo dal termine, i ragazzi di coach Danna cercano il pareggio con una rimessa in attacco, ma l’ultimo tap-in da distanza ravvicinata non va a segno. Il canestro avrebbe mandato la partita ai tempi supplementari.

Biella Next - San Bernardo Campus Piemonte 85-87 (26-29, 21-21, 14-17, 24-20)

Biella Next: Blair 18, Altavilla 15, Aimone 10, Lucchini, Squizzato 8, Villanova, Cena 15, Fianco 7, Roncarolo n.e., Gagliano 2, Laiq n.e., Valente 10.

San Bernardo Campus: Gandolfo, Manfredi 9, Maffiola 8, Serafini 3, Vassiljev 3, Negro 2, Rana 17, Nastasi 4, Colli 6, Zampolli 13, Reinten 22.