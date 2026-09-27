Moda locale in passerella: sfilano le collezioni biellesi FOTO e VIDEO

Per una sera piazza Vittorio Veneto si trasformata nella vetrina della moda biellese. Sabato 26 settembre le attività di Biella hanno potuto mostrare le proprie collezioni a un numeroso pubblico durante la sfilata organizzata da Confartigianato Biella. L'appuntamento ha dato visibilità ai commercianti e ha portato in centro un pubblico numeroso, per celebrare la moda e la musica.

A presentare la serata è stato Cristiano Gatti. La sfilata era il momento conclusivo de La Musica incontra la Moda, giunta alla seconda edizione. In programma le esibizioni degli allievi delle scuole di musica, mentre nelle vie del centro Shopping Night & Live Music e i food truck.

La manifestazione era cominciata giovedì sotto i portici di via Lamarmora, con la giornalista Valeria Sgarella e un incontro dedicato ai Nirvana: la loro musica, il grunge e l’influenza che ebbero sulla moda degli anni Novanta. Venerdì, in via Gustavo di Valdengo, l’architetto Michela Cavagna e l’archivista Marinella Bianco hanno affrontato il rapporto tra donne, moda e società nel Novecento, con uno sguardo ai materiali dell’archivio Sanlorenzo conservato all’ITS TAM. Due incontri che hanno dato un contesto culturale alla sfilata di sabato, senza perdere di vista le vie e le attività del centro.

Anche nei negozi c’era un richiamo alla storia produttiva biellese: in occasione degli acquisti, i clienti potevano ricevere una shopper riutilizzabile in tessuto pregiato locale, realizzata dai detenuti nella Casa circondariale di Biella. La Musica incontra la Moda è stata promossa dall’Assessorato al Commercio e alle Attività produttive del Comune e dal Distretto Urbano del Commercio, in collaborazione con Confartigianato, Ascom, Confesercenti e CNA.