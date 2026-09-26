Lavori e nuovi interventi a Cavaglià tra salone polivalente e scuola (foto dalla pagina Facebook di Comune di Cavaglià)

Una serie di interventi è stata portata a termine nel comune di Cavaglià.

Come riportato sui canali ufficiali dell’amministrazione, ha acquisito un nuovo volto il salone polivalente che, dopo i lavori di relamping per la sostituzione delle vecchie luci con apparecchiature a LED, è stato dotato di 300 nuove sedie colorate.

Sempre nei giorni scorsi, sono terminate le opere di installazione di un nuovo gruppo termico ad altissimo rendimento, con funzionamento a condensazione, che ha visto un investimento di circa 60.000 euro. Questo ha consentito una ristrutturazione della centrale termica esistente, a servizio della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria.