Cossato, Villa Berlanghino apre le porte alla musica: il 3 ottobre l’open day

Sabato 3 ottobre Villa Berlanghino, a Cossato, ospiterà l’open day dell’Istituto Civico Musicale «G. Rossini» e della Scuola di Musica Sonoria. L’appuntamento è dalle 15 nella sede del PAC, Polo Artistico e Sociale del Cossatese.

L’iniziativa è aperta a bambini, ragazzi e adulti. Durante il pomeriggio sarà possibile visitare le aule, provare gli strumenti e incontrare insegnanti e allievi. La giornata si rivolge a chi si avvicina alla musica per la prima volta e a chi desidera approfondire lo studio del canto o di uno strumento.

L’ingresso è libero. Chi non potrà partecipare all’open day potrà fissare un appuntamento con la segreteria.