Benna, il Comune potrà utilizzare il Salone dell’Associazione Sport Folclore anche per le scuole

Il Comune di Benna potrà utilizzare per finalità istituzionali il Salone di Viale delle Viare Lunghe, di proprietà superficiaria dell’Associazione Sport Folclore Benna. La Giunta comunale ha infatti approvato una nuova convenzione per disciplinare l'utilizzo dell'immobile.

L'Associazione Sport Folclore Benna è titolare del diritto di superficie sull'immobile in base alla convenzione sottoscritta con il Comune il 24 maggio 2024. L'accordo già prevedeva la possibilità per l'ente di utilizzare gratuitamente il Salone per cinque eventi all'anno, sia per motivi istituzionali sia per attività scolastiche.

Con la nuova convenzione, l'Amministrazione comunale intende accrescere l'utilizzo degli immobili presenti sul territorio a favore delle scuole, mettendo quindi a disposizione anche questo spazio per le esigenze dell'ente.

La Giunta ha esaminato e approvato lo schema di convenzione, acquisendo i pareri favorevoli sotto il profilo tecnico e contabile.