Tante cose da fare a Biella nel we del 25, 26 e 27 settembre

Venerdì 25 settembre

- Biella, Città Studi, Notte Europea delle ricercatrici e dei ricercatori dalle 10 alle 18, evento aperto a tutti a ingresso libero

- Biella, IV edizione della Summer School “Fashion Media Studies”

- Sandigliano, San Maurizio festa Alpini Santa Messa con coro La Ceseta

- Biella, Alessandro Ciccioni, alle ore 18:15 presso il Seminario Vescovile via dei Seminari 9 a Biella nella Sala Ferraris parlerà di “Piccoli numeri per grandi cambiamenti, la mia esperienza imprenditoriale nel biellese", event UCID

- Biella, "Contemporanea. Parole e storie di donne"

- Campiglia Cervo, fraz. Oretto 22 dalle 19 LA BURSCH: APERITIVO CON GLI ARTISTI

- Ronco, festa patronale di San Michele, festival sulla vita di San Francesco ore 20,45 chiesa parrocchiale

- Biella, Musica e Moda

- Biella, 10° Biella Classic 2026 - Rally, Piazza Vittorio Veneto - Giardini Zumaglini e Via Lamarmora, piazzale Anteo dalle 17,30 verifiche tecniche

- Biella, hotel cittadell'arte presentazione The Bielleser ore 18.30

- Biella Chiavazza, spettacolo Quegli anni ’80…

Sabato 26 settembre

- Biella, 47^ La Stracada, km 10, NC, Biella

- Biella, Largo Cusano corteo contro le guerre dalle 14,30

- Viverone, Storie di Piazza

- Biella, 10° Biella Classic 2026 - Rally, Piazza Vittorio Veneto - Giardini Zumaglini e Via Lamarmora, piazzale Anteo dalle 7,30 verifiche tecniche ore 10 partenza via Lamarmora, arrivo 16,30

- Casapinta, Gruppo Alpini, festa di San Maurizio ore 16,45 alzabandiera

- Biella, Musica e Moda

- Valdendo, Valdengo Pulita dalle 9 ritrovo al municipio

- Biella Chiavazza, spettacolo Quegli anni ’80…

- Biella, "Contemporanea. Parole e storie di donne"

- Crocemosso, 24a Sagra del Macagn

- Bielmonte, dalle 14 Sulla strada del foliage in e-bike

- Biella, IV edizione della Summer School “Fashion Media Studies”

- Campiglia, Festival Cre/azioni in Valle Cervo – Alchimie d’Arte et Natura

- Pralungo, emozioni musica e solidarietà, concerto ore ore 21 al polivalente

- Gifflenga, Sentieri, Stelle e Sapori, “A passo leggero”, passeggiata

- Cavaglià, Villa Salino Mostra Oltre la forma l'infinito dalle 15,30

- Verrone (BI) Le Verità sul Vino 2026 Via della Valletta 1 - Verrone (BI) dalle 15

- Portula, Cantiamo per l'albero concerto canti corali in chiesa parrocchiale

- Biella, “Volley sotto il Mucrone”

- Mezzana, ore 21 cineteatro i Nuovi Camminanti presentano "4 Amiche"

- Ponderano, autunno a teatro ore 21,30 Gran Soirèè operette e Cabaret

- Occhieppo Inferiore, inaugurazione Nuova Piazza San Giovanni ore 19 con cena in bianco

Domenica 27 settembre

- Candelo, dalle ore 10 presso Baraggia di Candelo parcheggio Riserva Naturale orientata delle Baragge Fitwalking For AIL

- Miagliano, Villa Poma Trail dalle 8,30 ritrovo

- Biella, “Volley sotto il Mucrone”

- Soprana, Al Mulino Susta la presentazione di “Volevo essere un’aquila”

- Oasi Zegna, Valdilana, 11ª tappa del Challenge Regionale Fuoristrada 2026 Challenge Regionale a Squadre Giovanissimi MTB (FCI) 11ª tappa del Challenge Regionale Fuoristrada 2026, 9° Trofeo Luca Bonino.

- Campiglia, Festival Cre/azioni in Valle Cervo – Alchimie d’Arte et Natura

- Sostegno, Museo del Bramaterra 14,30 presentazione libro "Olivetti una storia a due ruote"

- Zubiena, manifestazione ciclistica non competitiva Sierra Bike

- Coggiola, Concerto sulle soglie del Bosco, tra gli alberi nei pressi del Rifugio Moglietti, alle 15

- Verrone (BI) Le Verità sul Vino 2026 Via della Valletta 1 - Verrone (BI) dalle 11

- Zubiena, via Martiri della Libertà, 1b dalle 8 SERRABIKE

- Roppolo, Castello dalle 17 SUONI IN MOVIMENTO - Panorami Sonori al Castello di Roppolo

- Castelletto Cervo, camminata Scopri Castelletto dalle 14

- Oropa, via Santuario di Oropa 480 dalle 11 Visita guidata "Oropa e i suoi Tesori"

- Valdilana, via Marconi 23 dalle 11 Chiara Camoni "Luccicanza. Di fiori e di filo, di pietra e di terra, di pelle e di radice"

- Cavaglià, Gemellaggio in Movimento, ritrovo ore 8.30 Ore 09:00: Partenza della passeggiata circa 12 km su un percorso facile e suggestivo alla scoperta del territorio

- Biella Gardenville, Dogville in festa dalle 9.30

- Biella, Musica e Moda

- Biella, Mercatino dell'antiquariato Minore in Riva

- Biella, motoincontro Biella Motobikers, Vent'anni Insieme, 15° Memorial Totò e Maurino, partenza ore 10 Dance Hall Graziano

- Biella, "Bosone e gli altri" inaugurazione mostra all'archivio di Stato ore 16

- Cavaglià, Villa Salino Mostra Oltre la forma l'infinito dalle 18

- Mongrando, giro per il paese Fiat 500 organizzato da Pro Loco Amici San Michele ritrovo ore 10 ore 11, 30 partenza giro

- Miagliano, Perle di Lana, laboratorio di filatura ore 15,30

- Coggiola, Festa AVIS Comunale di Coggiola.

- Crocemosso, 24a Sagra del Macagn

- Giornate Europee del Patrimonio, a Bioglio si inaugura l’area archeo-mineraria Pietra Bianca 2

- Pray, alle ore 15:00 alla Fabbrica della Ruota si terrà una speciale visita guidata alla mostra "Di carta e di cotone. Il Biellese delle cartiere e dei cotonifici" con il curatore Danilo Craveia.

- Muzzano, Storie di Piazza

- Ronco, festa patronale di San Michele Santa Messa e Pranzo

- Biella, "Contemporanea. Parole e storie di donne"

- Soprana, festa 50 anni scuole elementari. Ore 10 ritrovo presso scuola in frazione Cerruti, saluti istituzionali ore 10.30

- Gifflenga, Sentieri, Stelle e Sapori, “Passeggian… mangiando”: circa 7 km tra risaie e meleto, con 5 tappe enogastronomiche, accompagnamento teatralizzato e interventi di esperti.