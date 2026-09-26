Stracada, come cambia la viabilità a Biella oggi sabato 26 settembre

In occasione della 47ª edizione de “La Stracada”, manifestazione podistica non competitiva in programma oggi sabato 26 settembre 2026, il Comune di Biella ha disposto alcuni provvedimenti temporanei alla viabilità per consentire lo svolgimento dell’iniziativa in condizioni di sicurezza.

In particolare, dalle ore 18 alle 23 sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in corso 53° Fanteria, nel tratto compreso tra viale Macallè e via Valle d’Aosta, e in viale Macallè, tra via Galimberti/corso 53° Fanteria e via Macchieraldo.

Dalle ore 19 e fino a cessate necessità potrà inoltre essere temporaneamente sospesa la circolazione veicolare, ad eccezione dei veicoli autorizzati e dei mezzi di soccorso in emergenza, lungo il percorso interessato dalla manifestazione, dalla zona di partenza fino all’arrivo allo Stadio Lamarmora-Pozzo.

Le modifiche interesseranno, tra le altre, viale Macallè, via F.lli Rosselli, via Ivrea, via Mentegazzi, corso del Piazzo, piazza Cisterna, piazza Cucco, via Avogadro, via Ramella Germanin, piazza Battiani, via Marocchetti, Costa di Riva, via Serralunga, via Marconi, via della Repubblica, via Alighieri, via Italia, piazza Vittorio Veneto Est, via Torino, piazza Adua, via Cottolengo, via Valle d’Aosta e corso 53° Fanteria.



