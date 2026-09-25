Miagliano, una prova anche per gli anziani al Villa Poma Trail

Villa Poma è la residenza per anziani nel cuore di Miagliano. Non è il luogo dove ci si aspetta di trovare un evento sportivo, ma è esattamente quello che accadrà domenica 27 settembre.

Sarà la sede di partenza e arrivo del “Villa Poma trail”, una corsa non competitiva tra boschi e sentieri della Valle Cervo. Ma ci sarà anche una sezione dedicata agli anziani della casa di riposo che avranno una camminata tutta per loro. E il ricavato della manifestazione sarà destinato a un fine benefico: i progetti di prevenzione, cura, assistenza e ricerca sul cancro del Fondo Edo Tempia.

«Lo scopo» confermano gli organizzatori «è quello di unire lo sport e le associazioni agli ospiti della residenza di Miagliano per creare un momento conviviale». E saranno proprio i “nonni” della casa di riposo del paese ad aprire la giornata in movimento, con una camminata accompagnati dai familiari e dal personale della Rsa stessa.

Il via sarà dato alle 9.30 mentre già un’ora prima apriranno i battenti le postazioni in viale Rimembranza per le ultime iscrizioni. Alle 10 parte il trail non competitivo sulla distanza di 10 chilometri. Alle 10.15 il percorso breve di 5 chilometri è riservato alla camminata ludico motoria, dove andare veloce non conta davvero. Alle 10.30 prenderà il via il “bocia trail” di due chilometri per i più piccoli.

Iscriversi costa 10 euro per il trail e 8 per le altre distanze aperte agli adulti. Con il pettorale si riceverà il pacco gara e il buono per pasta party, birra e acqua per la festa finale dopo le premiazioni. Ci si può iscrivere in anticipo contattando su Whatsapp il numero 328.9090130 oppure scrivendo su Instagram a @villapomatrail.

«Vogliamo ringraziare» è il messaggio degli organizzatori «il presidente della Asd Monte Casto Maurizio Scilla, i comuni di Miagliano, Sagliano e Tavigliano e tutti gli sponsor che ci sostengono».