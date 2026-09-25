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Running e Trail | 25 settembre 2026, 08:30

Miagliano, una prova anche per gli anziani al Villa Poma Trail

Miagliano, una prova anche per gli anziani al Villa Poma Trail

Miagliano, una prova anche per gli anziani al Villa Poma Trail

Villa Poma è la residenza per anziani nel cuore di Miagliano. Non è il luogo dove ci si aspetta di trovare un evento sportivo, ma è esattamente quello che accadrà domenica 27 settembre. 

Sarà la sede di partenza e arrivo del “Villa Poma trail”, una corsa non competitiva tra boschi e sentieri della Valle Cervo. Ma ci sarà anche una sezione dedicata agli anziani della casa di riposo che avranno una camminata tutta per loro. E il ricavato della manifestazione sarà destinato a un fine benefico: i progetti di prevenzione, cura, assistenza e ricerca sul cancro del Fondo Edo Tempia.

«Lo scopo» confermano gli organizzatori «è quello di unire lo sport e le associazioni agli ospiti della residenza di Miagliano per creare un momento conviviale». E saranno proprio i “nonni” della casa di riposo del paese ad aprire la giornata in movimento, con una camminata accompagnati dai familiari e dal personale della Rsa stessa. 

Il via sarà dato alle 9.30 mentre già un’ora prima apriranno i battenti le postazioni in viale Rimembranza per le ultime iscrizioni. Alle 10 parte il trail non competitivo sulla distanza di 10 chilometri. Alle 10.15 il percorso breve di 5 chilometri è riservato alla camminata ludico motoria, dove andare veloce non conta davvero. Alle 10.30 prenderà il via il “bocia trail” di due chilometri per i più piccoli.

Iscriversi costa 10 euro per il trail e 8 per le altre distanze aperte agli adulti. Con il pettorale si riceverà il pacco gara e il buono per pasta party, birra e acqua per la festa finale dopo le premiazioni. Ci si può iscrivere in anticipo contattando su Whatsapp il numero 328.9090130 oppure scrivendo su Instagram a @villapomatrail. 

«Vogliamo ringraziare» è il messaggio degli organizzatori «il presidente della Asd Monte Casto Maurizio Scilla, i comuni di Miagliano, Sagliano e Tavigliano e tutti gli sponsor che ci sostengono».

c. s. Fondo Edo Tempia g. c.

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