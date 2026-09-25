Biella Classic, sei equipaggi e una navigatrice per la Biella 4 Racing

Torna a fine settembre il Biella Classic, gara di regolarità giunta alla decima edizione. La manifestazione, organizzata da Veglio 4x4, sarà la terza prova del Challenge ACI Biella. Il percorso misura circa 150 chilometri: per la regolarità classica, valida per il Trofeo Nazionale Regolarità e la Coppa Italia 1ª Zona, sono previsti 45 rilevamenti cronometrati e due prove a media; per la turistica, 35 pressostati. Completano il programma i raduni per auto storiche, moderne e Porsche. Nella prova turistica saranno al via i portacolori della Biella 4 Racing, impegnati nei rispettivi raggruppamenti.

Nel 7° raggruppamento partiranno Massimo Ozino e Nicolas Raniero, su Autobianchi A112 Abarth. «Siamo pronti a proseguire il divertimento dopo la pausa estiva!», racconta Ozino. «Un’ottima occasione per testare in gara il nostro SNAP, che continua a migliorare e finalmente gestisce anche le prove a media! Una giornata che passeremo in compagnia di tutta la Scuderia, per trascorrere una fantastica giornata sulle strade di casa!».

Nello stesso raggruppamento ci saranno Andrea Florio e Gabriele Raniero, su Ford Fiesta MKI. «Siamo al termine di una stagione positiva, dove il divertimento l’ha fatta da padrone», commenta Florio, «ma con un continuo miglioramento che cercheremo di proseguire anche in questa occasione, per prepararci al meglio per le gare che ci attenderanno nel 2027».

Roberto Voltarel e Anna Gobetti gareggeranno nel 9° raggruppamento sulla loro Toyota Celica. «Ultima gara del Challenge, si decidono qui le classifiche», osserva Gobetti. «Sarà importante fare un bel risultato, sperando di contenere al massimo le penalità. Si prevede una bella giornata, ci divertiremo sicuramente».

Tornano in gara Paolo Miglietti e Claudia Pegoraro, ancora nel 10° raggruppamento e su Fiat Barchetta, ma con una vettura diversa dalla precedente. «Dall’ultima gara di aprile sono cambiate un po’ di cose», racconta Miglietti, «a partire dall’auto che è cambiata come colore e come anno, ma non come modello. Speriamo di trovare subito il feeling giusto con il nuovo mezzo e con il nostro strumento SNAP, auspicando che ci dia un buon aiuto per migliorare un po’ i tempi. Speriamo inoltre in una bella giornata per il meteo, con la compagnia dei compagni di Scuderia, prima, durante e soprattutto post gara».

Fra le auto moderne saranno ai nastri di partenza Massimo e Michael Destefanis, sulla Porsche Carrera 4. «La gara si corre proprio il giorno del mio compleanno», racconta Massimo Destefanis, «e ovviamente speriamo di ottenere un bel risultato per poter festeggiare appieno la giornata. Con un podio abbiamo inoltre buone possibilità di vincere il Challenge Aci per la nostra categoria. Vedremo come andrà, ovviamente ce la metteremo tutta per portare a casa l’obiettivo e divertirci assieme a tutti gli amici del B4R».

Sempre fra le moderne correranno Edoardo Bergamini e Andrea Straforini, su Hyundai i20 N. «Siamo giunti all’ultima partecipazione della stagione», commenta Bergamini, «che per noi è una sorta di chiusura del cerchio, dato che abbiamo iniziato a condividere l’abitacolo io e Andrea proprio un anno fa in occasione della 9ª edizione del Classic. Diciamo che ora finisce anche il nostro rodaggio e sicuramente proveremo a fare del nostro meglio, mettendocela tutta. Poi come sempre attenderemo il fine gara per sbocciare come da migliore tradizione del Biella 4 Racing».

Tra le vetture moderne sarà al via anche la navigatrice B4R Greta Porta, al fianco di Massimo Ruffino sulla Subaru Impreza del Biella Motor Team. «Nuova partecipazione stagionale assieme a Max sulla sua Subaru», spiega Porta. «Non sarà facile, il livello fra le vetture moderne si è alzato molto, e per noi che gareggiamo senza strumenti è sempre più difficile rispetto a chi ne fa uso e si allena regolarmente. Ma non disperiamo, un bel podio è sempre l’obiettivo, senza dimenticarci il divertimento, che deve essere l’imperativo».

Al raduno parteciperanno Paolo Canova e Sana Mathlauthi, sulla Subaru Impreza. Percorreranno le strade della provincia biellese senza l’assillo del cronometro, dedicando la giornata alla guida e al paesaggio.

Ho lasciato intatte le dichiarazioni e verificato i dati del programma sul comunicato degli organizzatori. Nomi, equipaggi e citazioni provengono esclusivamente dal testo che mi hai fornito e non sono verificabili in modo indipendente con quel comunicato.