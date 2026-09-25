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Valle Elvo | 25 settembre 2026, 08:10

Graglia, si ritorna in biblioteca con letture a sorpresa e tante novità

Graglia, si ritorna in biblioteca con letture a sorpresa e tante novità (foto di repertorio)

Graglia, si ritorna in biblioteca con letture a sorpresa e tante novità (foto di repertorio)

Ritornano le attività della Biblioteca Comunale di Graglia. Dalle 15 di domani, sabato 26 settembre, avranno luogo letture a sorpresa e tante novità, tra cui una caccia al tesoro e una merenda offerta. L’ingresso è libero ed è rivolto ai bimbi dai 4 agli 8 anni.

g. c.

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