Graglia, si ritorna in biblioteca con letture a sorpresa e tante novità

Ritornano le attività della Biblioteca Comunale di Graglia. Dalle 15 di domani, sabato 26 settembre, avranno luogo letture a sorpresa e tante novità, tra cui una caccia al tesoro e una merenda offerta. L’ingresso è libero ed è rivolto ai bimbi dai 4 agli 8 anni.
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