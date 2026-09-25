Doppio impegno di prestigio per la Biella Motor Team

Un fine settimana di altissimo livello agonistico attende i portacolori della scuderia Biella Motor Team, pronti a scendere in campo contemporaneamente su due dei palcoscenici più affascinanti e attesi della stagione rallystica: il Rally del Rubinetto e il XXXVIII Rallye Elba Storico.

L'appuntamento elbano, valido per il Campionato Italiano Rally Auto Storiche (CIRAS) oltre che per il Campionato Europeo FIA EHRC, vedrà la scuderia biellese presente ai nastri di partenza dell'intensa tre giorni di gara con l'equipaggio composto da Enzo Borini e Paolo Ferraris. La coppia sarà impegnata a bordo dell'Opel Ascona B 2.0 contrassegnata dal numero di gara 154, pronta a dare battaglia nel 3° Raggruppamento (classe TC 2000) e a sfidare le insidie dei suggestivi e selettivi asfalti dell'isola. Invece il navigatore Ermanno Battaglin è in lizza nel Trofeo A112 Abarth a fianco del pilota Maurizio Ribaldone. La loro piccola Autobianchi ha il numero di gara 313.

Parallelamente, la scuderia sarà impegnata in grande stile anche sulle strade del Rally del Rubinetto, una classica di riferimento del panorama rallistico territoriale e nazionale che richiama ogni anno nella zona del lago d’Orta un parterre di grande spessore e che è valida per la Coppa Rally di Zona 2. Gli equipaggi della Biella Motor Team sono pronti ad affrontare le prove speciali novaresi e valsesiane con la determinazione di puntare ai vertici delle rispettive categorie.

Il primo a partire è il navigatore Luca Ferraris in gara con Valentino Vietti sulla Škoda Fabia RS Rally2 numero 8 mentre con il numero 16, sempre con una vettura boema, ci sono Michele Andolina e Leo Alberto Moro. In classe Rally4 si giocheranno le loro carte Massimo Lombardi e Fabrizia Bianchetti che avranno il numero 28 sulla loro Peugeot 208 GT Line, nella stessa classe si troveranno contro Stefano Serini e Maurizio Conti, Lancia Ypsilon HF numero 36.

La classe Rally5 sarà invece quella in cui correranno Nicolò Ciancia Mercadino e Patrick Varale che, in gara con una Renault Clio, avranno il numero 77; con un’altra Clio, numero 83, ci saranno anche Alberto Corsi e Denise Bolletta.

Il numero 111, poi, è stato assegnato alla Renault Clio RS di classe RS2.0 di Daniele Alessandro e Luca Biasioli mentre in classe RS 1.6 con il numero 115 ci sono Lorenzo Delfino ed Erik Corsini (Citroën C2 VTs), subito dopo partono Silvio Bertacco e Piero Eraldo Botto con una Peugeot 106 Rallye oltre a, numero 121, Davide Pantone e Alberto Minacci con una Citroën Saxo VTs. La classe N2 vedrà al via la Peugeot 106 Rallye numero 124 di Andrea Dentella e Giada Prione.