Valdengo Pulita, una giornata a favore dell’ambiente

Una giornata spesa a favore dell’ambiente, con un'attenzione specifica alle tematiche ecologiche. È l’obiettivo di Valdengo Pulita, l’iniziativa del CCRR del paese, in programma dalle 9 alle 12 di sabato 26 settembre, con ritrovo davanti al Municipio.
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