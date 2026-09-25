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Cossato e Cossatese | 25 settembre 2026, 08:00

Valdengo Pulita, una giornata a favore dell’ambiente

Valdengo Pulita, una giornata a favore dell’ambiente

Valdengo Pulita, una giornata a favore dell’ambiente

Una giornata spesa a favore dell’ambiente, con un'attenzione specifica alle tematiche ecologiche. È l’obiettivo di Valdengo Pulita, l’iniziativa del CCRR del paese, in programma dalle 9 alle 12 di sabato 26 settembre, con ritrovo davanti al Municipio.

g. c.

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