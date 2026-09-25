Cavaglià in festa per i 45 anni di servizio di don Adriano

Una giornata speciale per festeggiare i 45 anni di servizio parrocchiale di don Adriano.

Era il 20 settembre 1981 quando il sacerdote faceva il suo ingresso nella comunità di Cavaglià lasciando una traccia indelebile in ognuno. Per celebrare questo storico traguardo si terrà la santa messa alle 11 di domenica 27 settembre, in occasione della festa patronale di San Michele Arcangelo.

Sarà presente anche il Coro Concentus, assieme ad autorità, gruppi e associazioni locali, con tanto di stendardi e gagliardetti.