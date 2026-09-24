Quasi 120 equipaggi al Biella Classic 2026

Quasi 120 equipaggi attesi tra gara Classica, Turistica, Legend e Raduno dinamico. E per festeggiare i dieci anni tornano i Trofei firmati dall'artista biellese Daniele Basso.

Dieci edizioni sono un traguardo importante. E la decima edizione del Biella Classic, in programma sabato 26 settembre 2026, si prepara a festeggiarlo portando ancora una volta sulle strade del Biellese auto, equipaggi e appassionati, ma anche curiosi che potranno vivere da vicino una giornata dedicata al mondo dei motori.

Le iscrizioni si sono chiuse con un buon risultato e saranno complessivamente numerosi gli equipaggi protagonisti delle diverse iniziative previste. Organizzatori dell'evento la scuderia APV Classic insieme con Veglio 4x4 e ACI biella. La gara sarà valida anche per il trofeo Challenge AC Biella riservato per la turistica. Quattro, infatti, le anime che animeranno la giornata: la gara Classica, la Turistica, il Raduno Legend dedicato alle Porsche e il Raduno dinamico aperto a tutte le marche.

Per la Prova Classica, valida per il TNR, saranno 29 gli equipaggi al via. Per loro il percorso prevede 45 rilevamenti e 2 prove a media, in una sfida che richiederà precisione, concentrazione e grande affiatamento tra pilota e navigatore. Più ampia la partecipazione alla Prova Turistica, che vedrà al via circa cinquanta equipaggi. Anche in questo caso il percorso sarà quello della Classica, ma con una formula differente: saranno 35 le prove cronometrate e 2 quelle a media. Le prove assegneranno i punteggi del Trofeo Ratafià Rapa Giovanni, con una graduatoria separata rispetto a quella delle gare.

Ad aprire la giornata sarà invece il Raduno Legend, giunto alla sua nona edizione e riservato alle vetture Porsche. L'iniziativa, realizzata anche quest'anno in collaborazione con il Porsche Club Milano, porterà sulle strade biellesi una ventina di equipaggi, impegnati però su un percorso differente rispetto a quello della Biella Classic. A completare il programma ci sarà infine la quarta edizione del Raduno dinamico, aperto a vetture di tutte le marche, che vedrà la partecipazione di una ventina di equipaggi.

Numeri che raccontano bene la varietà della manifestazione: dalla competizione vera e propria al piacere di guidare e condividere una giornata tra appassionati, passando per il fascino delle Porsche e per un raduno aperto a tutti. E proprio questa capacità di mettere insieme mondi diversi è uno degli elementi che caratterizza il Biella Classic: non soltanto una gara per chi conosce tempi, medie e rilevamenti, ma una manifestazione capace di trasformare il passaggio delle vetture in un appuntamento per tutta la città.

A rendere ancora più speciale questa decima edizione ci saranno anche i Trofei destinati ai primi tre classificati della Prova Classica e della Turistica, realizzati sulla base dei disegni dell'artista biellese Daniele Basso. Un riconoscimento che lega ancora una volta l'evento al territorio e alle sue eccellenze. Il cuore organizzativo della manifestazione sarà distribuito in diversi punti della città. La direzione gara e le verifiche sportive saranno ospitate nei locali del Garage 45 di Biella, mentre le verifiche tecniche della gara Classica si svolgeranno al piazzale Anteo. Il punto di riferimento per il pubblico sarà invece il tratto di via Lamarmora, nella zona dei Giardini Zumaglini, dove verrà allestito il palco WRC e dove saranno concentrati partenza, arrivo e premiazione.

Sarà dunque una giornata da vivere anche fuori dall'abitacolo: per gli appassionati sarà l'occasione di seguire da vicino le sfide e ammirare le vetture, mentre per chi non mastica di motori potrà essere semplicemente un modo diverso per vivere il centro di Biella, vedere da vicino automobili particolari e respirare l'atmosfera di una manifestazione che raggiunge quest'anno un importante traguardo.

Sabato 26 settembre, quindi, il Biella Classic spegnerà le dieci candeline. E lo farà con le auto in strada, il cronometro a scandire la competizione e il Biellese ancora una volta protagonista.