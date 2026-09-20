Tante cose da fare a Biella nel we del 20 settembre

Domenica 20 settembre
- Biella, Grande festa dei bambini Fondo Edo Tempia, “Tutti insieme per la vita”, giardini Zumaglini dalle 10
- Mongrando, Pedala ed esplora, dalle 10
- Valdilana, festa di inizio scuola, pre 16 "I musicanti di Brema" Parco Reda
- Veglio, al Centro Sportivo Bernardo Seletto di Veglio una nuova edizione della Su-Per Veglio Trail, con partenza alle 9
- Masserano, Ronda del Bramaterra
- Quaregna, Festa dello sport
- Pray, Raduno Dinamico "Valsessera Jolly Club Classic" 9,45 partenza prima vettura dal via Sella, sede
- Pollone, parco Burcina Cascina Emilia inaugurazione mostra ore 16
- Veglio, negli spazi ex-industriali del Lanificio Picco a Veglio prosegue, il viaggio nella storia del tessile biellese attraverso quella della famiglia Picco.
- Biella, PASSIONE MINI PIEMONTE CLUB DAY 2026 presso FILA brand experience center
- Biella, Piazza Cisterna, "Natural BI life" dalle 10 alle 18
- Vigliano, San Michele
- Viverone dalle 10 Monferraglia Uain Leic, il nostro territorio sarà attraversato dalla 60ª UAIN EDISCION, uno degli appuntamenti della Monferraglia organizzato da MONFALIVE s.s.d. a r.l.
- Oropa, via santuario di Oropa 480 dalle 9,30 Escursione al Poggio Frassati
- Oropa, via Santuario di Oropa 480 dalle 11 Visita guidata "Oropa e i suoi Tesori"
- Valdilana, via Marconi 23 dalle 11 Chiara Camoni "Luccicanza. Di fiori e di filo, di pietra e di terra, di pelle e di radice"
- Sordevolo, ore 17 concerto chiesa Santa Maria arpa e violino, "Un piccolo gesto, un grande aiuto"
- Candelo, piazza Castello dalle 10,30 Il Ricetto di Candelo visite guidate tra i segreti del Medioevo
- Biella, piazza Vittorio Veneto, La Banda dei Pelosi mercatino solidale dalle 9 alle 18
- Massazza, festa patronale, Riso in cammino, pranzo itinerante
- Rifugio Lago della Vecchia, festa di chiusura
- Graglia, Santuario, 367° compleanno del Santuario, 10,30 Santa Messa ideatore del progetto di Don Velotti. concerto opera lirica dalle 16,30 ingresso libero
- Salussola, Camminata dei Vittimuli dalle 8,30 tra storia e sapori
- Candelo, spettacolo Storie di Piazza ore 16,30 al ricetto, Burlonesque e "Malamore, ma l'amore no"
- Bagneri il ritrovo attorno alla Madonna del Piumin
- Biella Oropa, in mattinata, la Conca di Oropa ospiterà una passeggiata guidata per osservare e documentare la biodiversità locale. L’appuntamento rientra in “iNat Together”, dalle 9,30 giardino botanico
- Muzzano, riapre al pubblico l'Ecomuseo Cascina Praggi
- Occhieppo Inferiore, pellegrinaggio annuale ad Oropa
- Biella, Tennis Lab di via Liguria ATP Challenger “Biella Collezioni”