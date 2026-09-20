Tante cose da fare a Biella nel we del 20 settembre

Tante cose da fare a Biella nel we del 18, 19 e 20 settembre

Domenica 20 settembre

- Biella, Grande festa dei bambini Fondo Edo Tempia, “Tutti insieme per la vita”, giardini Zumaglini dalle 10

- Mongrando, Pedala ed esplora, dalle 10

- Valdilana, festa di inizio scuola, pre 16 "I musicanti di Brema" Parco Reda

- Veglio, al Centro Sportivo Bernardo Seletto di Veglio una nuova edizione della Su-Per Veglio Trail, con partenza alle 9

- Masserano, Ronda del Bramaterra

- Quaregna, Festa dello sport

- Pray, Raduno Dinamico "Valsessera Jolly Club Classic" 9,45 partenza prima vettura dal via Sella, sede

- Pollone, parco Burcina Cascina Emilia inaugurazione mostra ore 16

- Veglio, negli spazi ex-industriali del Lanificio Picco a Veglio prosegue, il viaggio nella storia del tessile biellese attraverso quella della famiglia Picco.

- Biella, PASSIONE MINI PIEMONTE CLUB DAY 2026 presso FILA brand experience center

- Biella, Piazza Cisterna, "Natural BI life" dalle 10 alle 18

- Vigliano, San Michele

- Viverone dalle 10 Monferraglia Uain Leic, il nostro territorio sarà attraversato dalla 60ª UAIN EDISCION, uno degli appuntamenti della Monferraglia organizzato da MONFALIVE s.s.d. a r.l.

- Oropa, via santuario di Oropa 480 dalle 9,30 Escursione al Poggio Frassati

- Oropa, via Santuario di Oropa 480 dalle 11 Visita guidata "Oropa e i suoi Tesori"

- Valdilana, via Marconi 23 dalle 11 Chiara Camoni "Luccicanza. Di fiori e di filo, di pietra e di terra, di pelle e di radice"

- Sordevolo, ore 17 concerto chiesa Santa Maria arpa e violino, "Un piccolo gesto, un grande aiuto"

- Candelo, piazza Castello dalle 10,30 Il Ricetto di Candelo visite guidate tra i segreti del Medioevo

- Biella, piazza Vittorio Veneto, La Banda dei Pelosi mercatino solidale dalle 9 alle 18

- Massazza, festa patronale, Riso in cammino, pranzo itinerante

- Rifugio Lago della Vecchia, festa di chiusura

- Graglia, Santuario, 367° compleanno del Santuario, 10,30 Santa Messa ideatore del progetto di Don Velotti. concerto opera lirica dalle 16,30 ingresso libero

- Salussola, Camminata dei Vittimuli dalle 8,30 tra storia e sapori

- Candelo, spettacolo Storie di Piazza ore 16,30 al ricetto, Burlonesque e "Malamore, ma l'amore no"

- Bagneri il ritrovo attorno alla Madonna del Piumin

- Biella Oropa, in mattinata, la Conca di Oropa ospiterà una passeggiata guidata per osservare e documentare la biodiversità locale. L’appuntamento rientra in “iNat Together”, dalle 9,30 giardino botanico

- Muzzano, riapre al pubblico l'Ecomuseo Cascina Praggi

- Occhieppo Inferiore, pellegrinaggio annuale ad Oropa

- Biella, Tennis Lab di via Liguria ATP Challenger “Biella Collezioni”