Giornata speciale per il Santuario di Graglia, messa e concerto per i 367 anni di fondazione

Giornata speciale per il Santuario di Graglia. In occasione del 367° anniversario di fondazione, avrà luogo alle 10.30 di domani, domenica 20 settembre, la Santa Messa in ricordo di don Nicolao Velotti, ideatore del progetto del Sacro Monte nel 400° anniversario della sua salita al cielo. Seguirà il concerto della Chromatic Chamber Orchestra (ore 16.30), diretta dal maestro Simone Delbene, con musiche di Vivaldi, Handel e Bach.

“La prima pietra fu posata il 20 settembre 1659, con don Velotti rinnoveremo il nostro grazie a Maria – sottolinea il rettore del Santuario, don Eugenio Zampa – per il lungo cammino di fede, amore e spiritualità, compiuto da tante persone nello scorrere del tempo. Uniti a Loreto e alla Terra Santa pregheremo insieme per tutte le famiglie e la pace tra i popoli”.