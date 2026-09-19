Zegna Bike Day, circa 600 biker da Trivero a Bielmonte

Grande partecipazione per la seconda edizione dello Zegna Bike Day, che ha visto circa 600 biker raggiungere Bielmonte partendo da Trivero, nel territorio di Valdilana.

L'iniziativa è stata organizzata dal Comune di Valdilana, da MTB Oasi Zegna e da Free Bike Trivero, con il patrocinio della Provincia di Biella, dei Comuni di Piatto e Veglio, richiamando appassionati provenienti da numerose province del Piemonte e della Lombardia.

Tra i partecipanti erano presenti ciclisti arrivati da Milano, Varese, Novara, Pavia, Cuneo, Vercelli, Biella e Asti, a conferma dell'interesse suscitato dall'appuntamento.

Particolarmente significativa anche la presenza di un gruppo di 18 ciclisti provenienti da Legnano, oltre a un gruppo di appassionati che ha partecipato con biciclette storiche degli anni Venti e Trenta, nell'ambito delle iniziative legate alle cosiddette "Eroiche".

Una giornata dedicata alla bicicletta e alla scoperta del territorio, con la salita da Trivero a Bielmonte a fare da protagonista.