Soteu: Zingaretti (Pd), "Ue aggredita da nazionalismi, serve rilancio e più coraggio"

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(Adnkronos) - "L'Europa è aggredita in questo momento come non mai dalla fine della Seconda guerra mondiale dai nazionalismi, che la vogliono distruggere. Colgono gli elementi di debolezza per eliminarla e picconarla". Lo ha dichiarato l'eurodeputato e capodelegazione del Partito democratico Nicola Zingaretti commentando il discorso sullo stato dell'Unione di Ursula von der Leyen. "All'aggressione delle destre occorre contrapporre un rilancio della vocazione europea", ha sottolineato Zingaretti, giudicando positivamente l'annuncio sull'adesione di nuovi paesi partner, ma evidenziando la necessità di ulteriori passi coraggiosi: "Servono altre scelte, dal debito comune al rilancio degli investimenti, fino a una politica estera e di difesa comune a tutela della pace".