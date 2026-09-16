Soteu: Tridico (M5S), "Da von der Leyen discorso deludente, serve europa sociale e riarmo"

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(Adnkronos) - "Oggi la von der Leyen sembrava sulla luna anziché qui nel Parlamento europeo. Siamo al settimo discorso sullo Stato dell'Unione e sembra il suo primo giorno da presidente della Commissione europea. Ci ha descritto un'Europa che funziona, ma al contrario: la deindustrializzazione nei paesi europei cresce, ogni giorno si perdono 500 posti di lavoro di qualità nell'industria, cresce la povertà, crescono le disuguaglianze e non c'è la possibilità di curarsi in tanti paesi europei". Lo ha dichiarato l'eurodeputato e capodelegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo, Pasquale Tridico, commentando le parole della presidente della Commissione Ue.