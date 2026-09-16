Soteu: Scuderi (AVS), "Von der Leyen parla di Europa giusta ma poi fa accordi con estrema destra"

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(Adnkronos) - "Il discorso di von der Leyen è stato molto ampio e generoso, il problema è che mancano i fatti: dopo quasi due anni e mezzo di mandato, sta facendo tutto l'opposto di quello che ha detto oggi. Parla di sicurezza dell'Europa, ma la sicurezza non è solo militare, parla di difesa europea facendola con il riarmo nazionale e continuando a essere subalterni a Trump". Lo ha detto l'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra Benedetta Scuderi, commentando il Discorso sullo stato dell'Unione della presidente della Commissione europea a Strasburgo.