 / Video

Video | 16 settembre 2026, 18:43

Contratti, Prudenzano (Confintesa): "Online la comparazione di 215 Ccnl. Si misurino sui contenuti"

Contratti, Prudenzano (Confintesa): &quot;Online la comparazione di 215 Ccnl. Si misurino sui contenuti&quot;

(Adnkronos) - "Il contratto si misura nel suo contenuto e non per chi lo firma". È il principio sottolineato da Francesco Prudenzano, segretario generale di Confintesa, illustrando il lavoro realizzato dall'organizzazione sul portale Contratti Pirata, dove sono messi a confronto 215 contratti collettivi nazionali con i relativi contratti di riferimento. L'obiettivo, spiega Prudenzano, è favorire una lettura dei contratti "senza nessun pregiudizio" e contribuire a superare quello che definisce un sistema contrattuale italiano "bloccato", caratterizzato da scarsa alternanza e dinamismo. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore