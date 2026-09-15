Biella, scontro tra bici e auto in via Milano: giovane al Pronto Soccorso (foto di repertorio)

Un giovane di origine straniera è stato accompagnato al Pronto Soccorso, a seguito di un incidente stradale. Era in sella alla sua bici quando si è scontrato con un’auto per cause al vaglio delle forze dell’ordine.

Il fatto è avvenuto nella mattinata di oggi, 15 settembre, lungo via Milano, nel comune di Biella. In breve tempo, il biker è stato soccorso dal personale sanitario del 118. Nell’impatto avrebbe riportato ferite lievi.

Presenti anche gli agenti della Polizia Locale, impegnati nella raccolta dei rilievi che stabiliranno l’esatta dinamica del sinistro.