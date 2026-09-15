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CRONACA | 15 settembre 2026, 19:00

Biella, scontro tra bici e auto in via Milano: giovane al Pronto Soccorso

Sul posto 118 e Polizia Locale.

Biella, scontro tra bici e auto in via Milano: giovane al Pronto Soccorso (foto di repertorio)

Biella, scontro tra bici e auto in via Milano: giovane al Pronto Soccorso (foto di repertorio)

Un giovane di origine straniera è stato accompagnato al Pronto Soccorso, a seguito di un incidente stradale. Era in sella alla sua bici quando si è scontrato con un’auto per cause al vaglio delle forze dell’ordine. 

Il fatto è avvenuto nella mattinata di oggi, 15 settembre, lungo via Milano, nel comune di Biella. In breve tempo, il biker è stato soccorso dal personale sanitario del 118. Nell’impatto avrebbe riportato ferite lievi. 

Presenti anche gli agenti della Polizia Locale, impegnati nella raccolta dei rilievi che stabiliranno l’esatta dinamica del sinistro.

g. c.

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