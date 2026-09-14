Incidente in moto a Biella, scattano i soccorsi

Sarà da accertare la dinamica del sinistro stradale autonomo, avvenuto a Biella, lungo corso Rivetti, nel primo pomeriggio di oggi, 14 settembre.

Stando alle prime informazioni raccolte, una persona sarebbe finita a terra con la propria moto per cause al vaglio delle forze dell’ordine. In breve tempo, è stata assistita dal personale sanitario del 118 e trasportata al Pronto Soccorso per le cure del caso. Non sono note, al momento, le sue condizioni di salute ma paiono serie.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale per la raccolta dei rilievi.