Sport, inclusione e divertimento: 200 partecipanti all'Oremo Run - Foto di Edoardo Valsania e Stefano Baù

​Musica, sorrisi e tanta voglia di stare insieme. È stato un vero e proprio successo la quinta edizione della Oremo Run, la camminata e corsa podistica non competitiva che sabato 12 settembre ha trasformato gli spazi di Cascina Oremo e Città Studi nel cuore pulsante dello sport inclusivo biellese.

​Sotto lo striscione di partenza e lungo il tracciato di 3 km si sono ritrovate circa 200 persone tra adulti, ragazzi e tantissimi bambini, confermando l'affetto della cittadinanza verso una manifestazione che fa dell'inclusione e dell'accessibilità i propri valori fondanti.

Speaker come nelle precedenti edizioni è stato Paolo Vialardi, con uno starter d’eccezione, Michele Colombo, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella. Un pomeriggio di festa partecipato e sentito, arricchito dai giochi e dall'animazione lungo il percorso, ma anche dall'attesissimo debutto del PizzAutoBus e dalle note dal vivo della Cento’s Band.

​A tracciare il bilancio dell'iniziativa è Charlie Cremonte, presidente di ASAD Biella e della Cooperativa Sociale Sportivamente:

«È stata una giornata straordinaria, ricca di energia e partecipazione. Vedere famiglie, atleti e bambini correre e divertirsi insieme è la dimostrazione concreta di come lo sport sappia abbattere ogni barriera. Questa quinta edizione dell'Oremo Run ha avuto per noi un significato ancora più profondo, poiché si inserisce nei festeggiamenti per i 30 anni di attività di ASAD Biella: trent'anni spesi al fianco del territorio per promuovere l'autonomia, il benessere e l'inclusione attraverso la pratica sportiva».

​Cremonte ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento a tutta la macchina organizzativa e ai sostenitori che hanno reso possibile la riuscita dell'evento: «Desidero ringraziare di cuore tutte le persone, gli atleti e le famiglie che sono intervenute con tanto entusiasmo, così come le realtà sportive e i volontari che ci hanno affiancato. Un grazie davvero speciale va alla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, da sempre principale sostenitrice di Cascina Oremo e al nostro fianco nel far crescere questi progetti dedicati alla comunità. L'Oremo Run è stato un momento bellissimo, ma il nostro cammino per il trentennale non finisce qui: diamo fin da ora appuntamento a tutti i cittadini ai prossimi appuntamenti e alle tante iniziative che proporremo nel corso dei prossimi mesi».