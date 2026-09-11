Prof e allievi al Parco Avventura a Veglio, quattro giornate per sperimentare insieme FOTO

Nella splendida cornice delle Alpi Biellesi, esperienza sul campo per gli insegnanti, con l’obiettivo di scoprire nuove modalità per coinvolgere gli studenti: è questo lo spirito dell’iniziativa promossa dal Parco Avventura Veglio nei weekend del 12-13 e 19-20 settembre.

Per quattro giornate, il personale docente potrà accedere gratuitamente al Parco Avventura, sperimentare direttamente le potenzialità delle attività proposte e valutare come inserirle in un percorso educativo pensato per la propria classe. Vivere in prima persona i percorsi e le attività significa infatti poter comprendere come trasformare un’esperienza ludica e di avventura in un’opportunità di apprendimento per i ragazzi, attraverso la collaborazione, la scoperta e il confronto con i propri limiti.

Per gli studenti, una giornata al Parco Avventura può diventare così un percorso di potenziamento delle competenze trasversali e un modo diverso di mettersi alla prova, di sviluppare autonomia, fiducia nelle proprie capacità e nelle proprie abilità relazionali, di comunicazione e di lavoro di squadra.

L’appuntamento è quindi per i weekend del 12-13 e 19-20 settembre.

L’ingresso gratuito è riservato esclusivamente al personale docente interessato a conoscere e sperimentare le attività del Parco Avventura in vista di possibili esperienze con le proprie classi.

Per informazioni e modalità di accesso inviare un’email a veglio@parcoavventura.it