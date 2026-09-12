Ortles Haute Route, il biellese Riccardo Eulogio verso il traguardo: restano circa 30 km FOTO e VIDEO

Prosegue la gara di Riccardo Eulogio all’Ortles Haute Route Trail. Il runner biellese ha raggiunto il Passo dello Stelvio e deve percorrere ancora una trentina di chilometri prima dell’arrivo a Bormio.

Al momento dell’ultimo aggiornamento, il runner biellese occupava la 68ª posizione su 179 partenti, mentre 135 concorrenti risultavano ancora in corsa.

Podista, corridore in montagna e scialpinista, Eulogio è da tempo appassionato alle discipline sportive in ambiente montano e ha preso parte a numerose manifestazioni internazionali.

La competizione si sviluppa lungo i sentieri dell’Alta Via dell’Ortles per circa 120 km, con 9mila m di dislivello positivo. Il tracciato, con partenza e arrivo a Bormio e un tempo massimo di 38 ore, si snoda interamente nel Parco nazionale dello Stelvio, tra Lombardia e Alto Adige.

Gli atleti affrontano sentieri nei boschi, terreni rocciosi, creste esposte e un tratto di ghiacciaio, con tre passaggi oltre i 3mila metri di quota. Tra i luoghi più rappresentativi dell’itinerario il Passo dello Stelvio, raggiunto da Eulogio prima degli ultimi 30 km verso il traguardo.