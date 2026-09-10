Corsa della Speranza, 27 vie interessate: domenica modifiche alla viabilità a Biella

Domenica 13 settembre 2026 torna a Biella “La Corsa della Speranza”, manifestazione podistica non competitiva organizzata dal Fondo Edo Tempia. Per consentire lo svolgimento dell'iniziativa in sicurezza, il Comune ha disposto la temporanea sospensione della circolazione lungo le strade interessate dal percorso.

Le modifiche alla viabilità scatteranno dalle 10.30 circa, e comunque esclusivamente per il tempo strettamente necessario al passaggio dei partecipanti.

Il provvedimento interesserà diverse vie del centro cittadino e delle zone attraversate dalla corsa. In particolare, la sospensione temporanea della circolazione riguarderà via Malta, via Marconi, viale Carducci, viale Matteotti fino a via Repubblica, via Repubblica, via XX Settembre, via Gramsci, via Losana e via Mazzini.

Il percorso proseguirà quindi lungo via Garibaldi, nel tratto compreso tra via Mazzini e via Aldo Moro, con attraversamento di via Lamarmora, e lungo via Aldo Moro, da via Lamarmora a via Delleani. Interessate anche via Delleani, via Torino, piazza Adua, viale Macallè, via Rosselli, i Giardini Alpini d’Italia e via Lamarmora.

Previsti inoltre attraversamenti in corrispondenza del passaggio pedonale di via Lamarmora di fronte a piazzale Casalegno e nei Giardini Zumaglini. La corsa interesserà poi via Italia, nel tratto da piazza Vittorio Veneto a via San Filippo, quindi via San Filippo, piazza Martiri della Libertà, piazza 1° Maggio, per tornare su via Italia nel tratto compreso tra l'intersezione con via Dante Alighieri/piazza 1° Maggio e quella con via Marocchetti/via Galileo Galilei.

Nella parte conclusiva del percorso saranno interessate via Galileo Galilei, viale Carducci, nel tratto tra via Galileo Galilei e via Orfanotrofio, e infine via Orfanotrofio, da viale Carducci a via Malta, dove è previsto l'arrivo.

La sospensione della circolazione sarà dunque temporanea e limitata al passaggio dei podisti, con l'obiettivo di ridurre al minimo i disagi per la viabilità cittadina.

A supporto della Polizia Municipale e delle Forze dell'Ordine è inoltre autorizzata la presenza dei volontari della Protezione Civile, che contribuiranno alla gestione della manifestazione e degli attraversamenti.