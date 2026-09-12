Filo66, dai geotessili all’intelligenza artificiale: tutti i temi dei “Dialoghi di Confronto

Tutti i temi dei “Dialoghi di Confronto” di Filo66

Dai geotessili all’intelligenza artificiale, passando per sostenibilità e circolarità, arte e gioielli, ricerca e sviluppo di nuove soluzioni per il tessile di domani, fino alle esperienze delle aziende che hanno sperimentato la digitalizzazione o differenti modalità di gestione delle sostanze chimiche. È ampio il programma dei “Dialoghi di Confronto” della 66ª edizione di Filo.

I “Dialoghi di Confronto” sono ormai un appuntamento fisso nelle due giornate della manifestazione. I brevi talk, affidati a esperti e figure di primo piano dell’industria tessile, offrono agli operatori un’occasione di approfondimento sui temi più attuali del settore, dalla produzione sostenibile alle tecnologie avanzate, fino all’innovazione responsabile.

Nel primo giorno della fiera, martedì 15 settembre 2026, sono in programma quattro incontri.

Si comincia alle ore 14 con C.L.A.S.S., l’eco-hub internazionale. Relatrice sarà la fondatrice e CEO di C.L.A.S.S., Giusy Bettoni.

Alle ore 14.30 seguirà “Intrecciare valore: storie di collaborazioni che rafforzano la filiera”. Interverranno Dario Casalini, presidente di Slow Fiber, e Marco Bardelle, cofondatore di MagnoLab. Modera Laura Ricardi, responsabile Ufficio stampa dell’Unione Industriale Biellese.

Alle ore 15 sarà la volta di “Oltre il filo: nuove visioni tra industria, design e gioiello”. Relatrici Olga Pirazzi, responsabile Ufficio Moda di Cittadellarte-Fondazione Pistoletto, e Lucilla Giovanninetti, designer di gioielli contemporanei e docente di Accademia Unidee.

La giornata si chiuderà alle 15.30 con “MINI (BMW Group Italia) supporta il cambiamento: geotessili biodegradabili in Val Senales e circolarità”. Interverranno Giovanni Marchi, CEO di Marchi e Fildi; Massimiliano Marin, SAFE, responsabile Sviluppo e Strategia Tessile; Carlo Covini, Textile Manager Italy and Switzerland - LENZING Italy.

Quattro gli appuntamenti previsti anche per mercoledì 16 settembre.

Alle ore 10 salirà sul palco “Ricerca e produzione si incontrano: T.C.P. Engineering e T.C.P. Production per il tessile di domani”. Relatori Alberto Pezzin, CEO di T.C.P. Production srl, e Mirco Giansetti, CEO di T.C.P. Engineering srl.

Alle ore 10.30 sarà presentato “Supplier to Zero V2: dal pilota alla pratica”. Interverranno Francesca Rulli, co-founder e CEO di Ympact Società Benefit; Fabio Tanadini, UL Solutions RSPP, Project Coordinator; Iman Kallam, Senior Sector Associate - Suppliers. Modera Elisa Gavazza, ZDHC Sector Lead - Solution Provider.

Alle ore 11 si parlerà di “Tessere il futuro: l'AI al servizio dell'azienda tessile”. Relatori Gianluca Giovanardi, CEO di Inoma, e Mark Comerro, CTO di Botchi. Modera Davide Furfaro, responsabile didattico ITS TAM Biella.

L’ultimo incontro, alle ore 11.30, sarà “TENCEL™: un portafoglio prodotti diversificato: dalla morbidezza delle fibre TENCEL™ Modal alle imperfezioni naturali”. Relatore Carlo Covini, Textile Manager Italy and Switzerland - LENZING Italy.

La 66ª edizione di Filo si svolge il 15 e 16 settembre 2026 a Fiera Milano Rho – Padiglione 24.