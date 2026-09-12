TF2000, nuova fase dopo il riassetto societario: continuità, investimenti e sviluppo

Tintoria e Finissaggio 2000 apre una nuova fase del proprio percorso industriale. Il nuovo assetto societario vede Dino Masso acquisire l'intero capitale dell'azienda biellese, di cui si conferma amministratore delegato. Marco Bardelle conclude il proprio percorso ventennale in azienda, lasciando il ruolo di amministratore. Con il riassetto si conclude anche la presenza nella compagine societaria della famiglia Bozzo, socia di TF2000 fin dal 1973.

Un passaggio che avviene nel segno della continuità e che, allo stesso tempo, pone le basi per una nuova fase di sviluppo dell’azienda, con l’obiettivo di consolidare quanto costruito negli ultimi anni e accelerarne ulteriormente l’evoluzione.

L’operazione nasce al termine di un lungo percorso imprenditoriale condiviso e dalla volontà delle due famiglie di proseguire attraverso strade differenti, mantenendo comune il forte legame con il territorio biellese.

«Abbiamo scelto una soluzione che desse innanzitutto continuità a Tintoria e Finissaggio 2000, alla sua identità e alla sua prospettiva di lungo periodo», commenta Dino Masso. «L’acquisizione dell’intero capitale rappresenta per noi una scelta imprenditoriale precisa e un’assunzione di responsabilità verso l’azienda, le persone che vi lavorano e i nostri clienti. Vogliamo continuare a investire nelle persone, nelle competenze e nella tecnologia, rafforzando ulteriormente TF2000 e preparandola alle sfide dei prossimi anni. Crediamo nel futuro dell’impresa e nella capacità del nostro territorio di continuare a esprimere un’industria tessile di eccellenza, capace di innovare e competere sui mercati internazionali».

«Per vent’anni abbiamo lavorato fianco a fianco in azienda, condividendo un’idea di attenzione e cura per il Biellese e un’attitudine alla collaborazione che resterà», aggiunge Marco Bardelle. «Ho maturato nel tempo la scelta di intraprendere un percorso diverso e oggi proseguirò il mio impegno attraverso altri progetti focalizzati sullo sviluppo locale».

Due percorsi differenti, dunque, che mantengono un denominatore comune nella fiducia nelle potenzialità del territorio: da una parte la continuità industriale di Tintoria e Finissaggio 2000 e il suo radicamento nella tradizione tessile e imprenditoriale biellese; dall’altra nuovi progetti rivolti alla valorizzazione e allo sviluppo locale.

Con il nuovo assetto proprietario, Tintoria e Finissaggio 2000 entra così in una nuova fase della propria storia, sotto la guida di Dino Masso e con un assetto proprietario unitario. L’obiettivo è dare continuità al percorso intrapreso negli ultimi anni e, allo stesso tempo, accelerarne l’evoluzione, rafforzando competenze, innovazione tecnologica e capacità di servizio ai clienti.

L’Azienda

Nata nel 1973 a Masserano, nel cuore del distretto tessile biellese, Tintoria Finissaggio 2000 affonda le proprie radici in una tradizione imprenditoriale familiare che ha saputo evolversi nel tempo, mantenendo un forte legame con il territorio e con l’eccellenza manifatturiera locale.

L’azienda muove i primi passi nel settore della lavorazione dei tessuti a maglia destinati all’abbigliamento sportivo, per poi orientarsi progressivamente verso attività ad alto valore aggiunto, specializzandosi in tinture, finissaggi e lavorazioni dedicate alle fibre nobili. In particolare, la lana, simbolo dell’eccellenza tessile di Biella a livello internazionale, diventa uno degli ambiti di competenza distintivi dell’azienda. Nel corso degli anni, Tintoria Finissaggio 2000 ha costruito il proprio percorso di crescita su innovazione sostenibile, valorizzazione del capitale umano ed eccellenza del servizio. L’attenzione costante allo sviluppo di processi innovativi si affianca all’investimento nelle competenze delle persone, con l’obiettivo di consolidare un team altamente qualificato, dinamico e orientato al miglioramento continuo.

Coerentemente con questa visione, TF2000 è socio fondatore e partner di MagnoLab, il polo di ricerca e innovazione condiviso del distretto tessile biellese, a conferma dell'impegno dell'azienda nello sviluppo di nuove tecnologie, processi e competenze.

TF2000 è partner industriale per i clienti che ricercano competenza tecnica e consulenza specializzata nello sviluppo di tinture, finissaggi, accoppiature e stampa digitale, in particolare per tessuti tecnici e prodotti di alta gamma. A supporto di questa visione, Tintoria Finissaggio 2000 integra al proprio interno un'ampia gamma di processi di nobilitazione, dalla fase di progettazione e sviluppo fino alle lavorazioni di tintura, finissaggio, accoppiatura e stampa digitale.

Negli ultimi cinque anni l'azienda, che conta oltre 100 dipendenti, ha ulteriormente ampliato la propria struttura produttiva con nuove aree dedicate all'accoppiatura e alla stampa digitale. Tra gli investimenti più significativi figurano lo sviluppo di un reparto specializzato nell'accoppiatura di tessuti e membrane per la realizzazione di materiali ad alte prestazioni e il potenziamento della stampa digitale inkjet su tessuto. Tecnologie sulle quali TF2000 continua a investire, insieme allo sviluppo delle competenze necessarie a utilizzarle e farle evolvere.

Un percorso di crescita e innovazione che il nuovo assetto societario intende ora proseguire e accelerare, mantenendo al centro competenza industriale, qualità del servizio e capacità di innovazione.